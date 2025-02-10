Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi! İşte Türk takımlarının sırası...
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasındaki dünyanın en iyi kulüplerini sıraladı. Listede Türk kulüplerinin büyük değişim yaşadığı gözlemlendi. İşte o liste...
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi kulüpleri sıralamasını güncelledi. İşte listedeki ilk 10 takım ve Türk kulüplerinin sıralamadaki yeri...
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1- Real Madrid
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2- Bayer Leverkusen
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3- Atalanta
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4- Liverpool
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5- Manchester City
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6- Arsenal
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7- Barcelona
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8- Botafogo
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9- Inter
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10- Atletico Madrid
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34- FENERBAHÇE (Geçtiğimiz ay: 39)
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- 13
41- GALATASARAY (Geçtiğimiz ay: 37)
- 14
81- BEŞİKTAŞ (Geçtiğimiz ay: 88)
- 15
103- BAŞAKŞEHİR (Geçtiğimiz ay: 87)
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155- TRABZONSPOR (Geçtiğimiz ay: 141)