Galatasaray, Przemyslaw Frankowski ile anlaştı!
Galatasaray, transfer döneminin bitmesine saatler kala kadrosuna bir takviye daha yaptı. Sarı-kırmızılılar, bir süredir gündeminde olan Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski için Lens ile her konuda anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki futbolcunun bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
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Transfer döneminin son saatlerine girilirken Galatasaray, bombayı patlattı... Sarı-kırmızılılar, bir süredir görüşme halinde olduğu Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski'de mutlu sona ulaştı.
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HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in haberine göre; Galatasaray, Frankowski için Fransız kulübü Lens ile anlaşmaya vardı.
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Sarı-kırmızılıların Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiraladığı bildirildi.
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BU AKŞAM GELİYOR
29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transferini tamamlamak için bu gece (pazartesi) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
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Frankowski, sağ bekin yanı sıra sağ ve sol kanat beki olarak da forma giyebiliyor.
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Frankowski, Galatasaray'a transfer durumu nedeniyle Lens'in ligde son oynadığı Nice maçının kadrosunda yer almamıştı.
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Lens'te bu sezon 21 maçta süre bulan Polonyalı futbolcu, 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.