Ankara'da olay, saat 12.00 sıralarında Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu öne sürülen Serpil Altınok Dereci, henüz bilinmeyen nedenle evde bulunan çocukları Afra Sümeyye Dereci (10), Muhammet Ali Dereci (7) ve A.B.D.'nin (12), bileklerini kesti.

DHA'daki habere göre komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Afra Sümeyye Dereci ve Muhammet Ali Dereci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan A.B.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan A.B.D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Serpil Altınok Dereci, polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme ekibi evde ve çevresinde inceleme yaptı. Ekiplerin çalışması sırasında eve gelen ailenin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Buraya yeni taşındılar, 3-4 aylık kiracılar. Biz fazla tanımıyoruz ama mazlumlardı. Kocası çok iyi bir insandı. Hayatta düşünmem böyle bir şey olacağını. Anneyi götürdüler, kadın ne yaptığını bilmiyordu. Babaları markette muhasebe müdürlüğü yapıyordu. Sessiz, çocuklarına düşkün biriydi" dedi.

Ailenin komşusu Nevzat Çetin, sesleri duyup dışarı çıktığını söyleyerek, "Birileri kavga ediyor sandım. Kırmızı montlu bir çocuk, ‘Abi bu katil, öldürdü’ dedi. O esnada komşularla eve çıktık. Kapıda çocuğun birini gördük, bileği kesilmiş. İki çocuk yatıyordu. Görünce kendimi kaybettim. Elinde bıçak vardı.

"İLAÇLARINI KESMİŞ, ŞU AN BİLİNCİ YERİNDE DEĞİL"

Serpil Altınok Dereci'nin kız kardeşinin eşi Mehmet Altuğ, annenin rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığını söyleyerek, "İlaçlarını kesmiş, bizim de haberimiz yok. Gayet mutlulardı, çocuklarına düşkündü. Cinnet geçirmiş. Kendisiyle de görüştük şu an bilinci yerinde değil. Kendini dahi tanımıyor.

Çocuklarından biri bedensel engelli. Eşi olay yaşandığında iş yerindeymiş. Hastanede olan büyük kızı önce babasını arıyor. Babası da benim oğlumu arıyor. Oğlum buraya yakınlarda çalışıyor. İlk o gelip olayı görüyor. Anneyi elinde bıçakla görüyor. Bıçağı elinden alıp fırlatıyor. Hastanedeki çocuğun da durumu iyi değil diyorlar, yoğun bakıma almışlar" dedi.

Öte yandan olayla ilgili çocukların babasının da ifadesine başvurulduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.