Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da: Filistinlilerin sürgün teklifinin ciddiye alınır yanı yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Türkiye-Malezya Stratejik İş Birliği toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Dünyamız yeni bir paylaşım kavgasına doğru sürükleniyor. Ülkeler arasındaki rekabet daha yıkıcı hale geliyor.

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Haklıyı, mazlumu zayıfı değil güçlüyü, zorbayı, seçkini zengini koruyan yapının aynı şekilde devam etmesi doğru ve mümkün değil.

Dünya nüfusunun dörtte birinin dışlandığı sistemin barışa hizmet etmesi beklenemez. Korkunun değil güvenin, yokluğun değil refahın egemen olduğu bir dünyanın inşa edilebilir olduğuna inanmamız gerekiyor. Daha adil bir dünya mümkün, yeni bir küresel düzene ihtiyacımız var.

"FİLİSTİNLİLERİN SÜRGÜN TEKLİFİNİN CİDDİYE ALINIR YANI YOK"

Filistin halkına ikinci bir Nekbe yaşatmaya, Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir. Filistinlilerin sürgün edilmesi teklifinin bizce ciddiye alınır tarafı yoktur.

İsrail'in onca yıkıma acıya sebep olduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesine izin verilemez. Netanyahu, topraklarından kopartamadığı Gazzelilere yer arayacağına, Gazze'de yol açtığı 100 milyar dolarlık zararı tedarik edeceği kaynak aramalıdır."

FAHRİ DOKTORA BERATI VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahri doktoranın takdiminden sonra Malezya'da 'Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği' toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap etti. Erdoğan, "Beş yıl aradan sonra dost ve kardeş Malezya'da tekrar bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Güzel ülkenize her gelişimizde kendimizi evimizde kardeşler arasında hissediyoruz. Rabbim aramızdaki dayanışma ve muhabbeti daim eylesin diyorum. Asya’nın iki yakasında yer alan Türkiye ve Malezya coğrafi uzaklığa rağmen esasen birbirlerinin dost, kardeş ve aynı zamanda ortağıdır. Bu ortaklığı 2014 yılında stratejik, 2022 yılında ise kapsamlı stratejik düzeye çıkardık. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin önemli boyutlarından birini eğitim ve beşeri ilişkiler oluşturuyor. Akademik münasebetlerimiz 1980'lerden bu yana ivme kazandı. Bir dönem ülkemize hakim olan yasakçı ve baskıcı zihniyet sebebiyle birçok gencimiz buraya geldi, eğitim aldı, akademik kariyer yaptı. Hamdolsun o günler artık geride kaldı” ifadelerini kullandı.

REKLAM "TÜRKİYE OLARAK 190'I AŞKIN ÜLKEYE YÜKSEKÖĞRENİM İMKANI SUNUYORUZ" Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türkiye’nin, dünyanın 190'ı aşkın ülkesinden 340 bine yakın uluslararası öğrenciye yüksek öğrenim imkanı sunduğunu belirterek, “Çok sayıda genç kardeşimiz burslar sayesinde hem Türkiye'de hem Malezya'da öğrenim görmeye devam ediyor. Malezya'nın yükseköğretimde bir çekim haline gelmesinden sebeplerinden biri Malaya Üniversitesi'dir. 40 bin öğrencisiyle Malezya akademik hayatında seçkin bir rol oynuyor. Üniversiteler toplumun kalkınması için güçlü bir fonksiyona sahiptir. Aydınlık yarınlara zemin oluşturmaktadır. Malezya'nın iyi yetişmiş insan kaynağıyla gelecekte iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Fahri doktora ünvanı dolayısıyla tüm üniversite yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu. MALEZYA BAŞBAKANI KARŞILADI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi. REKLAM Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, resmî temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a ulaştı. pic.twitter.com/IEDkxvFGCx — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 10, 2025 Erdoğan'ı, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile büyükelçilik personeli ve diğer yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Malezya'ya geldi. Erdoğan'a, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı tevdi edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap ed