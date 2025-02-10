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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kayıt dışı doktorların 13 milyar liralık hasılatı kayıt dışı - İş-Yaşam Haberleri

        Kayıt dışı doktorların 13 milyar liralık hasılatı kayıt dışı

        Gelir İdaresi Başkanlığı, yaptığı incelemede, muayene, estetik ve cerrahi operasyonlar gibi işlemlerden kazandığı geliri beyanlarına yansıtmayan ilk aşamada 3 bin 663 serbest çalışan hekimin 13 milyar liralık hasılatını kayıt dışı bıraktığını saptadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 13:07 Güncelleme: 10.02.2025 - 13:07
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        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), özel muayenehane sahibi bazı hekimlere yönelik inceleme başlatırken ilk aşamada muayene, estetik ve cerrahi operasyonlar ile diş tedavisi gibi işlemlerden kazandığı geliri beyanlarına yansıtmayan 3 bin 663 hekimin yaklaşık 13 milyar liralık hasılatı kayıt dışı bıraktığı belirlendi.

        Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, kayıt dışı faaliyet gösteren meslek grupları ve sektörlere yönelik denetimler yoğun şekilde sürdürülüyor.

        GİB tarafından yürütülen çalışmalarda, özel muayenehanelerde doktorluk yapan mükelleflerin beyannameleri ve mali uyum seviyeleri yapay zeka destekli analiz programları kullanılarak incelendi.

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        Özel muayenehane sahibi bazı doktorların, hastalarından aldığı muayene ücretlerini, estetik ve cerrahi operasyonlar ve diş tedavisi gibi işlemlerden kazandıkları gelirleri beyanlarına tam olarak yansıtmadığı, beyan ettiği gelir ile gerçek kazançları arasında yüzde 400'lere ulaşan farklar olduğu belirlendi.

        Yapay zeka destekli analizlerle, vergi beyanları ile gelirleri arasında uyumsuzluk olan doktorlardan ilk etapta en riskli 3 bin 663 mükellef tespit edildi. Bu mükelleflerin yaklaşık 13 milyar lira tutarındaki hasılatı kayıt dışı bıraktığı anlaşıldı.

        AMELİYAT GELİRLERİNDE FARK

        Genel cerrahi, ortopedi ve beyin cerrahisi gibi alanlarda faaliyet gösteren bazı doktorların, hastalardan aldıkları ameliyat ve muayene ücretlerini eksik beyan ettiği de belirlendi. Özellikle özel hastanelerle anlaşmalı çalışan ya da kendi muayenehanesinde hasta kabul eden cerrahların, ameliyat ücretlerini düşük göstererek vergilendirilmesi gereken gelirleri gizlediği tespit edildi. Bu çalışmada bir kadın doğum uzmanının yıllık 53 milyon liralık gelirini beyan dışı bıraktığı ve 6,5 milyon lira olarak bildirdiği görüldü.

        Diş hekimlerine yönelik incelemelerde, özellikle implant, protez, ortodonti ve estetik diş tedavilerinden elde edilen gelirlerin eksik beyan edildiği anlaşıldı. Bir diş hekiminin yıllık 67 milyon lira hasılat elde etmesine rağmen bunu 3 milyon lira olarak gösterdiği saptandı.

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        ESTETİK İŞLEMLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER DE İNCELENDİ

        Son yıllarda hızla büyüyen estetik sektörü de denetimlerin odağına yerleşti. Yapılan incelemelerde, burun estetiği, dolgu, botoks, liposuction gibi işlemleri yapan bazı doktorların elde ettiği geliri eksik beyan ettiği görüldü. Özellikle yurt dışından hasta kabul eden ve dövizle çalışan bazı estetik kliniklerinde gelirin önemli bölümünün beyan dışı kaldığı belirlendi. Çalışma kapsamında saç ekimi konusunda uzman bir doktorun yıllık gelirini 7 milyon lira olarak beyan etmesine karşın 69 milyon liralık hasılat elde ettiği anlaşıldı.

        Kayıt dışı kazanç elde eden mükelleflerin gönüllü uyum kapsamında vergi dairelerine davet edilmesine başlandı.

        Çalışma kapsamında ilk aşamada gönüllü uyuma davet edilen doktorlardan 850'si beyanname vererek vergi matrahlarını düzeltti.

        "AMACIMIZ KİMSEYİ CEZALANDIRMAK DEĞİL"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kazancını beyan etmeyen ya da eksik beyan eden mükelleflerin gönüllü uyum çalışmaları kapsamında vergi daireleriyle iletişime geçmesinin, ağır cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları için önem taşıdığını söyledi.

        Gönüllü uyum çalışmalarının, mükelleflerin vergi idaresinin sorduğu hususları izah etmesine imkan verdiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

        "Amacımız kimseyi cezalandırmak değil, kayıt dışı kalmış kazançları vergilemek. Gönüllü uyum sürecinde uyum göstermeyerek kayıt dışı kazancını beyan etmeyen mükellefler hakkında vergi incelemesi yapılıyor veya dönem kazançları takdir komisyonlarınca takdir ediliyor. Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamaktır. Kayıt dışılık en büyük adaletsizliktir. Bu konuda kararlı mücadelemiz devam edecektir."

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