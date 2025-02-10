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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLER | 5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler | Son dakika haberleri

        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!

        Gaziantep'te, 5 çocuk babası 53 yaşındaki Cengiz Alkurt, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı. Alkurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olayla ilgili olarak F.M., yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 09:23 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:30
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        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
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        Gaziantep'te kan donduran olay, gece saatlerinde Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan, 5 çocuk babası Cengiz Alkurt’a (53), sokakta yürüdüğü sırada F.M. tarafından tabancayla ateş açıldı.

        KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

        Cengiz Alkurt, 53 yaşında hayatını kaybetti.
        Cengiz Alkurt, 53 yaşında hayatını kaybetti.

        DHA'daki habere göre kurşunların isabet ettiği kanlar içinde kalan Alkurt, yere yığıldı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILMADI

        Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Alkurt, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Saldırının ardından kaçan şüpheli F.M., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        CENAZESİ TESLİM EDİLDİ

        Gaziantep'te, işe giderken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren 5 çocuk babası Cengiz Alkurt’un cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Alkurt'un cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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        #gaziantep
        #Son dakika haberler
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