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        Haberler Magazin Mehmet Aslantuğ Canan Şahin ile aşk yaşıyor - Magazin haberleri

        Mehmet Aslantuğ yeni bir aşka yelken açtı

        2023'te Arzum Onan ile yollarını ayıran Mehmet Aslantuğ, aşk orucunu bozdu. Aslantuğ, psikolog Canan Şahin ile aşk yaşadığını ilan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 15:49 Güncelleme: 09.02.2025 - 15:59
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          Can adında bir oğulları bulunan oyuncu Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini 2023'te sonlandırmıştı. İkili, aralarındaki aşk bitmiş olsa da birbirlerine olan sevgi ve saygıyı yitirmediğini boşanma davasına el ele gelerek gözler önüne sermişti.

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          Arzum Onan, boşandıktan yaklaşık bir yıl sonra; ABD'de yaşayan Orkan Özkan ile yeni bir birlikteliğe başlamıştı.

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          Mehmet Aslantuğ da Arzum Onan ile ayrılığının ardından yaklaşık 2 yıl sonra aşk orucunu bozdu.

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          Ünlü oyuncu, gönlünü psikolog Canan Şahin'e kaptırdı.

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          Mehmet Aslantuğ, sevgilisi Canan Şahin, dans ederken çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı.

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          Mehmet Aslantuğ, aşkını şu sözlerle ilan etti;

          "Bir bakış bile yetermiş ya
          Her şeyi anlatmaya
          Ee yetmesin mi

          Çıkar bakışmayı
          Mesela sevgiden
          Olmaz ki
          Velhasıl
          Bakışarak geldik
          Bakışarak gideceğiz

          Öyleyse hoş geldiniz
          Bedeni unutmuş bir zihnin
          Dansla terapi edilebildiğini
          Nihayet
          Siz öğrettiniz."

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