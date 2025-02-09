Mehmet Aslantuğ yeni bir aşka yelken açtı
2023'te Arzum Onan ile yollarını ayıran Mehmet Aslantuğ, aşk orucunu bozdu. Aslantuğ, psikolog Canan Şahin ile aşk yaşadığını ilan etti
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Can adında bir oğulları bulunan oyuncu Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini 2023'te sonlandırmıştı. İkili, aralarındaki aşk bitmiş olsa da birbirlerine olan sevgi ve saygıyı yitirmediğini boşanma davasına el ele gelerek gözler önüne sermişti.
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Arzum Onan, boşandıktan yaklaşık bir yıl sonra; ABD'de yaşayan Orkan Özkan ile yeni bir birlikteliğe başlamıştı.
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Mehmet Aslantuğ da Arzum Onan ile ayrılığının ardından yaklaşık 2 yıl sonra aşk orucunu bozdu.
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Ünlü oyuncu, gönlünü psikolog Canan Şahin'e kaptırdı.
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Mehmet Aslantuğ, sevgilisi Canan Şahin, dans ederken çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı.
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Mehmet Aslantuğ, aşkını şu sözlerle ilan etti;
"Bir bakış bile yetermiş ya
Her şeyi anlatmaya
Ee yetmesin mi
Çıkar bakışmayı
Mesela sevgiden
Olmaz ki
Velhasıl
Bakışarak geldik
Bakışarak gideceğiz
Öyleyse hoş geldiniz
Bedeni unutmuş bir zihnin
Dansla terapi edilebildiğini
Nihayet
Siz öğrettiniz."
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