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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi! - Galatasaray Haberleri

        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!

        Süper Lig'in 23. haftasında yapılan Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Galatasaray'ın kazandığı penaltı sonra 1-0 önde götürdüğü mücadele, Adana Demirspor'un 34. dakikada sahadan çekilmesiyle son buldu. Eski hakemler, Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 11:12 Güncelleme: 10.02.2025 - 11:12
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        • 1

          Galatasaray-Adana Demirspor maçında verilen penaltı kararı tartışma yarattı.

          Mücadelenin 11. dakikasında hakem Oğuzhan Çakır, Semih Güler'in Dries Mertens'e müdahalede bulunduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra konuk ekip sahadan çekilme kararı aldı.

        • 2

          Bein Trio ekibi, Mertens'in kazandığı penaltıyı değerlendirdi.

        • 3

          Bülent Yıldırım: Bazı kararlar vardır, sübjektiftir. Türkiye ikiye bölünür, 'burada müdahale yeterliydi, yetersizdi' dersiniz. Bu, izahı mümkün olmayacak kadar açık bir hata. Semih top için ayağını yere koydu, ekstra olarak genişletmedi. Mertens topu kurtardıktan sonra, ayağının burnunun ucunu sürtecek, gelecek ve takacak. Hakemi aldatacak. Hakem buna penaltı çaldı. VAR incelemesi, kontrol yapıldığı esnada siz hakemin kararın yanlış olduğunu ispat edebilecek bir kanıtla ortaya çıkabiliyorsanız ve bu pozisyon aldatma ise hakemi monitöre davet edersiniz. Bu penaltının iptali, Mertens'in sarı kartla cezalandırılması gerekir. Hakem de VAR da sınıfta kalmış benim için. Çok net bir aldatma görüyorum ben.

        • 4

          Bahattin Duran: Ülkemizde, yurt dışında hakemlere sorsak yüzde kaç çıkar buna 'penaltı değil' diyenlerin oranı?

        • 5

          Bülent Yıldırım: Tamamına yakını.

          Bahattin Duran: Ben de öyle diyorum.

          Bülent Yıldırım: Belki Oğuzhan Çakır oy kullanır, 'penaltı' diye.

        • 6

          Bahattin Duran: Bu kadar açık, benim için bir aldatma bu. Mertens götürüyor ayağını. Semih ayağını yere koydu, Mertens gitti bileğini büktü ve ayağını ona vurdu. Benim için de net bir aldatma bir kere bu. Burada Adana Demirspor'un endirekt serbest vuruşla başlaması lazım. Mertens de sarı kart görmeli. Burada temaslı bir aldatma, öyle bir şey değil. Tamamen Galatasaraylı oyuncu penaltıyı almak için ayağını götürüyor, vuruyor ve hakemi de aldatıyor. Bu hakemi aldatmaya yönelik harekete çok güzel bir örnek. Burada VAR'ın da mutlaka müdahil olması gerekiyor. Onun için sordum. Yüzde kaç oranında buna 'penaltı değil' denir diye. Oğuzhan Çakır'ı bu sezon en çok eleştirdiğimiz konu şuydu; ceza sahası içinde karar vermiyor. Verirse yanlış çıkıyor ama genelde VAR'a kararı bırakıyor.

        • 7

          Deniz Çoban: Bir şeyi atlamayalım, bir FIFA hakemi önü bu kadar açıkken, bu açıdan pozisyonu takip ediyorken böyle bir kararı vermemesini beklerim. Tartışmasız, her şey önünde. Bütün şartlar oluşmuş, önü kapalı değil, uzak değil. 'Bu pozisyonu nereden izlemek istiyorsun' deseler, Oğuzhan Çakır 'şuraları boşaltın, önüm açılsın' der. Bütün koşullar oluşmuşken bu kararı vermesi hakem açısından kabul edilemez. UEFA'da da, seminerlerde de, artık eğitim paketinde de VAR'ı ikinci plana koydu UEFA. Bunu değerlendirirken VAR üzerinden olayı tartışmıyor. Biz problemlerimizi VAR üzerinden çözmeye baktığımız sürece bunları tartışmaya devam ederiz.

        • 8

          Bülent Yıldırım: Teşhislerimiz ve seçimlerimiz yanlış olduğu sürece hastalık giderek tedavisi mümkün olmaz bir aşamaya geliyor.

        • 9

          Deniz Çoban: Sahada hakemdir esas olan, kararı o verdiği sürece hiçbir tartışmaya mahal kalmaz. Hakem sahada vermedi, VAR'a kaldı. Orası daha vahim. VAR çağırdığında, 'hocam size oyuncunun ayağının yerinde olduğunu ve aralarında mesafe varken teması olmadığını göstereceğim' diyecek.

        • 10

          ALİ PALABIYIK: ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

          HT Spor yorumcusu ve eski hakem Ali Palabıyık, Galatasaray lehine verilen penaltı kararını değerlendirdi: "Penaltı pozisyonunu ilk izlediğimde penaltı dedim ikinci izlediğimde VAR çağırıp, Mertens'e sarı kart verecek diye düşündüm. Biz bunu düşünürken VAR bunu nasıl düşünemez? Bunu nasıl vermiyorlar? Anlamak mümkün değil. Bunun penaltı olmadığını neden söylemiyorlar? Yabancı VAR geldiğinden beri Galatasaray'ın aleyhine hatalar olduğunu, verilmeyen penaltı ve kırmızı kartları olduğunu söyledik. Bugün de tam tersine VAR'la iptal edilmesi gereken bir penaltı iptal edilmedi. Galatasaraylılar bile kabul etmemiştir bunu."

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