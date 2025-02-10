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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İşsizlik rakamları açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        İşsizlik rakamları açıklandı

        İşsiz sayısı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi azalarak 3 milyon 26 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9 iken kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 10:01 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:10
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        İşsizlik rakamları açıklandı
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        TÜİK verilerine göre; mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

        İşsiz sayısı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi azalarak 3 milyon 26 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9 iken kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

        İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,5

        İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 32 milyon 718 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

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        İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 54,1

        İşgücü 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 94 bin kişi azalarak 35 milyon 743 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9 iken kadınlarda yüzde 36,6 oldu.

        GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 16,3

        15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,1, kadınlarda ise yüzde 22,1 olarak tahmin edildi.

        ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ 42,9 SAAT

        İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 42,9 saat olarak gerçekleşti.

        ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 28,2

        Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 28,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.

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