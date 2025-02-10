İstanbul'da akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı, 20 Ocak günü Fatih’te meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, S.B. adlı kişi, Kapalı Çarşı'ya giderek 2.5 milyon lira değerinde dolar aldı.

Aldığı 70 bin doları sırt çantasına koyarak saat 15.55 sıralarında Molla Fenari Mahallesi Kılıçcılar Sokak üzerinden yürümeye başladı.

50 BİN DOLARIN EKSİK OLDUĞUNU FARK ETTİ

İş yerine doğru yürüyen S.B.’yi başörtülü ve yüzü başörtüsü ile kapalı olan bir kadın, “Çantanız açık paranız etrafa saçılıyor" dedi. Çantasına dönüp bakan S.B., çantasının fermuarının açık olduğu ve içinde yaklaşık 50 bin dolar paranın olmadığını fark etti. Soluğu poliste alan S.B., şikayetçi oldu.