119 suç kaydı vardı! Kadın kılığına girdi! Tam 50 bin dolar!
İstanbul'da, döviz aldıktan sonra sırt çantasına koyan mağdur S.B.'nin, 50 bin dolar parasını çalan 1'i kadın kılığında 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler kaçtığı sırada güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kadın kılığında hırsızlık yapan şüphelinin poliste daha önceden 119 suç kaydı olduğu ortaya çıktı
İstanbul'da akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı, 20 Ocak günü Fatih’te meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, S.B. adlı kişi, Kapalı Çarşı'ya giderek 2.5 milyon lira değerinde dolar aldı.
Aldığı 70 bin doları sırt çantasına koyarak saat 15.55 sıralarında Molla Fenari Mahallesi Kılıçcılar Sokak üzerinden yürümeye başladı.
50 BİN DOLARIN EKSİK OLDUĞUNU FARK ETTİ
İş yerine doğru yürüyen S.B.’yi başörtülü ve yüzü başörtüsü ile kapalı olan bir kadın, “Çantanız açık paranız etrafa saçılıyor" dedi. Çantasına dönüp bakan S.B., çantasının fermuarının açık olduğu ve içinde yaklaşık 50 bin dolar paranın olmadığını fark etti. Soluğu poliste alan S.B., şikayetçi oldu.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, S.B.’yi uyaran yüzü gözükmeyen başörtülü kadının olayın içinde yer alan biri olduğunu belirlendi.
KADIN KILIĞINA GİRDİĞİ BELİRLENDİ
İncelemelerde başka bir kadının da olduğu görüldü. Ancak yapılan incelemede ikinci tespit edilen kadının, kadın kıyafeti giyen bir erkek olduğu saptandı.
119 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelilerin 29 yaşındaki G.D. ile 28 yaşındaki N.G. adlı ikili olduklarını belirledi. İncelemelerde G.D.’nin 119, N.D.’nin ise 13 suç kaydı çıktı.
İKİSİ DE TUTUKLANDI
İstanbul ve Bursa’da peş peşe operasyonlar düzenlendi. Bursa’da düzenlenen operasyonda suç makinası çift yakalandı. İşlemlerin ardından G.D. ile N.D. tutuklandı.