İstanbul'a kar ne zaman yağacak? AKOM'dan saatli kar alarmı! İstanbul'a kar yağacak mı | Son dakika haberleri

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? AKOM'dan saatli kar alarmı! İstanbul'a kar yağacak mı | Son dakika haberleri

İstanbul'da geçen hafta sıcaklığın düşmesi ve yüksek kesimlerde şehrin beyaza bürünmesinin ardından, AKOM’un tahminlerine göre, gün boyunca İstanbul’un çeşitli bölgelerinde aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacak.

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AKOM SAAT: 17.00 İÇİN UYARIDA BULUNDU Özellikle Silivri ve Çatalca gibi yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinden itibaren (17.00) kar yağışının şehrin genelinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

ÇARŞAMBAYA KADAR KAR BEKLENİYOR Salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha azalması ve çarşamba gününe kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışları görülmesi bekleniyor. Şehir genelinde sıcaklıkların 0-5 derece seviyesinde seyredeceği öngörülüyor. REKLAM

KUVVETLİ RÜZGAR VE DON UYARISI AKOM, kuzeyli yönlerden (yıldız ve poyraz) esecek sert ve yer yer kuvvetli rüzgârın (15-45 km/s) hava sıcaklıklarını daha da düşüreceğini belirtti. Gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının 0 derecelere kadar inmesiyle birlikte don ve buzlanma riskinin artabileceği konusunda uyarı yapıldı.

BARAJ DOLULUK ORANI İstanbul’daki barajların doluluk oranı % 54.98 seviyesinde ölçüldü. Şubat ayı boyunca beklenen yağışlarla birlikte bu oranın % 65’in üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

HALİHAZIR SICAKLIKLAR NEDEN KAR BİRİKİMİ OLUŞTURMUYOR? AKOM’un değerlendirmesine göre, mevcut sıcaklıklar kar birikimi açısından 1-2 derece daha yüksek seyrediyor. Bu nedenle yağış sırasında beyaz bir örtü oluşsa da, yağış sonrası tekrar erime gerçekleşiyor. Bu sebeple kalıcı kar örtü oluşmuyor.

AKOM’DAN UYARI: DİKKATLİ OLUN! AKOM, özellikle akşam ve gece saatlerinde yaşanabilecek kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Yapılacak uyarıların takip edilmesi gerektiği belirtilirken, İstanbul’da hava sıcaklıklarının 25 Şubat’a kadar mevsim normalleri civarında veya 5-8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbullulara soğuk hava ve kar yağışına karşı önlemlerini almaları, trafikte dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça özel araçlarını kullanmamaları öneriliyor.