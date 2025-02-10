Çanakkale'de olay, Ezine ilçesinde meydana geldi. İlçede gerçekleştirilecek deve güreşleri öncesi arkadaşları ile düzenlenen eğlenceye katılan Kerim Özdemir (29), gelen telefon ile arkadaşlarının yanından ayrıldı.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

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DHA'daki habere göre kendisinden haber alamayan arkadaşları merak edip, Özdemir’i aramaya çıktı. Kerim Özdemir, arkadaşları tarafından kanlar içinde bulundu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Jandarma Özdemir'in Ayvacık ilçesinden gelen, başka bir deveci Yalçın Can Ö. (20) tarafından çıkan tartışmada öldürüldüğünü belirledi. Yalçın Can Ö., jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

ALACAK VERECEK MESELESİ ÇIKTI

Kavganın Kerim Özdemir ve Yalçın Can Ö.'nün arasındaki deve ticaretinden kalan alacak meselesinden kaynaklandığı ileri sürüldü. Öte yandan, ilçede dün yapılması planlanan deve güreşleri iptal edildi.