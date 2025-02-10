Galatasaray-Adana Demirspor maçı Avrupa'nın gündeminde: Türk futbolu paramparça!

"TÜRK FUTBOLU PARAMPARÇA"

FOOT MERCATO (FRANSA): "Galatasaray-Adana Demirspor fiyaskosunun ardından Türk futbolu parçalandı.

Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan maçın iptal edilmesi, ülkenin büyük kulüplerinin birkaç yıldır Türk kurumlarına karşı birbirlerini yıprattığı Türkiye'de büyük yankı uyandırabilir.

Bu tamamen çılgınca olay, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Türk hakemlerine yönelik birkaç cepheden saldırısının ve büyük Türk kulüplerinin birbirlerini sırayla tüm kötülüklerle suçlayan açıklamalarının ardından özel bir bağlamda meydana geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecek."