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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor sahadan çekildi: İşte tüm yaşananlar! - Galatasaray Haberleri

        Adana Demirspor sahadan çekildi: İşte tüm yaşananlar!

        Süper Lig'in 23. haftasında yapılan Galatasaray-Adana Demirspor maçı, konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı. Müsabaka 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle devam ederken Adana temsilcisinde futbolcular yedek kulübesiyle görüşerek 34. dakikada soyunma odasına gitti. Bir süre beklemenin ardından Galatasaraylı futbolcular da sahadan ayrıldı. Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta, "Adana Demirspor takımı sahadan çekildiği için maç hakem tarafından tatil edilmiştir." denildi. Mücadele sonrası hem Adana Demirspor hem de Galatasaray cephesinden arka arkaya açıklamalar gelirken Mavi-Lacivertli ekip, "Bu karar, sistematik hale gelmiş bilinçli hakem hatalarına ve adaletsizliğe karşı kulübümüzün ortaya koyduğu bir tepkidir." dedi. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ise "Her haksız penaltıdan sonra takım sahadan çekilecekse, dördüncü haftada lig biter." ifadelerini kullandı. İşte yaşananlar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.02.2025 - 10:21 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:25
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekildi.

        Lider Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

        Müsabakanın 12. dakikasında Galatasaray, Alvaro Morata'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabaka ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı.

        Bunun ardından önce mavi-lacivertli futbolcular, sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti. Bir süre beklemenin ardından Galatasaraylı futbolcular da sahadan ayrıldı. Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta, "Adana Demirspor takımı sahadan çekildiği için maç hakem tarafından tatil edilmiştir." denildi.

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        Adana Demirspor sahadan çekildi!
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        TARTIŞILAN PENALTI KARARI

        Galatasaray-Adana Demirspor maçında verilen penaltı kararı tartışma yarattı. Mücadelenin 11. dakikasında hakem Oğuzhan Çakır, Semih Güler'in Dries Mertens'e müdahalede bulunduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

        Adana Demirsporlu futbolcular, pozisyonda penaltı olmadığını belirterek itirazda bulundular, ancak VAR koltuğunda oturan Danimarkalı Jakob Alexander Sundberg'den herhangi bir uyarı gelmedi ve sonuç değişmedi.

        12. dakikada penaltı atışını gole çeviren Alvaro Morata, sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

        A.Demirspor'dan penaltı isyanı!
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        ALİ PALABIYIK: ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

        HT Spor yorumcusu ve eski hakem Ali Palabıyık, Galatasaray lehine verilen penaltı kararını değerlendirdi: "Penaltı pozisyonunu ilk izlediğimde penaltı dedim ikinci izlediğimde VAR çağırıp, Mertens'e sarı kart verecek diye düşündüm. Biz bunu düşünürken VAR bunu nasıl düşünemez? Bunu nasıl vermiyorlar? Anlamak mümkün değil. Bunun penaltı olmadığını neden söylemiyorlar? Yabancı VAR geldiğinden beri Galatasaray'ın aleyhine hatalar olduğunu, verilmeyen penaltı ve kırmızı kartları olduğunu söyledik. Bugün de tam tersine VAR'la iptal edilmesi gereken bir penaltı iptal edilmedi. Galatasaraylılar bile kabul etmemiştir bunu."

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        PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilecek olan Adana Demirspor'a hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verilecek.

        İSTANBULSPOR AYNI CEZAYI ALMIŞTI

        Geçen sezon; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor maçında sahadan çekildiği için İstanbulspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 3 puanın silinmesine karar vermişti.

        A. Demirspor çekildi! Şimdi ne olacak?
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        FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI NE DİYOR?

        MADDE 24 - PUAN SİLİNMESİ, LİGDEN ÇIKARILMA ve ALT KÜMEYE İNDİRME

        (1) Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir:

        a) Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.

        METİN KORKMAZ: GALATASARAY'A KARŞI DEĞİL MHK'YE YAPILAN BİR TEPKİ

        Yapılan anonsun ardından stattan çıkan Adana Demirspor'un eski başkanı Metin Korkmaz, aracına doğru giderken kısa bir açıklama yaptı. Korkmaz, takımın sahadan çekilmesinin nedeni olarak penaltı pozisyonunu işaret ederek "Bu Galatasaray'a karşı yapılan bir tepki değil, MHK'ye karşı yapılan bir tepki. Murat (Sancak) Bey bu konuyla ilgili daha geniş bir açıklama yapacaktır." ifadelerini kullandı.

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        "Masum ve anlık bir karar değil"
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        OKAN BURUK: YAŞANANLAR MASUM DEĞİL

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bu Türk futbolu için büyük bir zarar. Burada yaşananların masum olduğunu düşünmüyorum. Üzüldüm yani. Türk futbolunu kötü göstermek için bir çaba var hep. Bu karara da saygı duyuyorum ama üzüldüm açıkçası. Adana Demirspor camiası çok büyük bir camia" dedi.

        Adana Demirspor'un oyuncusu Semih Güler stattan çıkarken Galatasaray’ın kazandığı penaltı sorusuna, "Konuşmaya gerek yok, gördünüz" cevabını verdi.

        Sahadan neden çekildiler? Murat Sancak anlattı
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        MURAT SANCAK YAŞANANLARI HTSPOR'A ANLATTI

        Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray maçındaki sahadan çekilme kararıyla ilgili HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Mertens'e verilen penaltı nedeniyle hakemlere tepki amaçlı sahadan çekildiklerini belirten Sancak, "Bu yapılan operasyon TFF ve MHK'ye yapılmıştır. VAR'dakilerin yabancı olduğuna bakmayın. Çünkü bu operasyonu çekenlerin, oralara kadar elleri uzuyor" dedi.

        Okan Buruk'un açıklamasına da HT Spor canlı yayınında cevap veren Sancak, "Okan Hoca'nın nereye mensup olduğunu eskiler bilir. Bu işleri onlar benden daha iyi biliyorlar. Beni konuşturmasın Okan efendi! Büyük camianın hocasıdır, otursun oturduğu yerde! Galatasaray'ın tarihine geçecek, 2 sefer üst üste şampiyon yapmıştır. Okan Hoca'nın bu işlerin içerisinde olmaması lazım. Hakaret olmasa bile sen o hareketi yapamazsın kardeşim! Sen kendi oyuncularına yaparsın bunu. Rakip takımın oyuncularına 'Hadi içeriye girin' diyemezsin." ifadelerini kullandı.

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        FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

        Yaşanan olayların ardından Fenerbahçe Kulübü resmi sosyal medya hesabından Galatasaray'ın paylaşımını alıntılayarak bir açıklama yaptı.

        Fenerbahçe'nin açıklaması:

        "Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu,

        Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu,

        Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin!

        Sayenizde ne güven ne adalet kaldı!

        Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz!

        Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!"

        GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

        Galatasaray Kulübü'nün İngilizce hesabından, Adana Demirspor maçıyla ilgili paylaşım yapıldı.

        Sarı-kırmızılıların paylaşımında "5 puan ve -31 averajla son sırada yer alan rakibimiz maçtan çekildi." ifadeleri kullandı.

        İşte o paylaşım:

        Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane ismi Aykut Kocaman, HT Spor'da özel açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin performansı ve Jose Mourinho hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan Kocaman, Türk futbolunda son dönemde yaşananlarla ilgili ise, "2011'den sonra Türk futbolunu temizlemeye diye geldiler ama Türk futbolunu bitirme hamlesi oldu. Fenerbahçe açısından yüzde yüz 3 Temmuz'un devamı yaşanıyor. 2011'den bu yana geçen 14 senede sadece şampiyonluk sayılarına bile baktığınız zaman neyin ne olduğu çok net ortada" dedi.

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