Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi! Şimdi ne olacak?

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Adana Demirspor kozlarını paylaşırken, mücadelenin 34. dakikasında konuk takım sahadan çekilme kararı aldı.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

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Habertürk’ün edindiği bilgilere göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilecek olan Adana Demirspor'a hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verilecek.

İSTANBULSPOR AYNI CEZAYI ALMIŞTI Geçen sezon; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor maçında sahadan çekildiği için İstanbulspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 3 puanın silinmesine karar vermişti. 2023/24 sezonun 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor müsabakasının 74. dakikasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekmişti. REKLAM

FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI NE DİYOR? MADDE 24 - PUAN SİLİNMESİ, LİGDEN ÇIKARILMA ve ALT KÜMEYE İNDİRME (1) Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir: a) Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.

DAHA ÖNCE İSTANBULSPOR, ESKİŞEHİRSPOR VE FENERBAHÇE SAHADAN ÇEKİLMİŞTİ İSTANBULSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ Geçen sezon; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor maçında sahadan çekildiği için İstanbulspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 3 puanın silinmesine karar vermişti. 2023/24 sezonun 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor müsabakasının 74. dakikasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekmişti. ESKİŞEHİRSPOR AYNI CEZAYI ALMIŞTI 2016 yılında; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe maçında sahadan çekildiği için Eskişehirspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 3 puanın silinmesine karar vermişti. 2016 yılında oynanan mücadelede Eskişehirspor, Göztepe deplasmanında 92. dakikada gelen gol sonrası 2-1 geriye düşmüş, golden önce faul olduğu itirazları sonuç vermeyince de sahadan çekilmişti.

28 YIL ÖNCE FENERBAHÇE SAHADAN ÇEKİLMİŞTİ 1997-1998 sezonu Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Trabzonspor eşleşti. Sarı Lacivertliler, kendi evlerinde kazandıkları 2-1'lik ilk maçın rövanşında Trabzon'a konuk oldular. Ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçen karşılaşmada Uche'nin gördüğü kırmızı kart sonrası Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı. Gergin bir ortamda geçen maçta dakikalar 75'i gösterdiğinde ise film tam anlamıyla koptu. Bordo Mavili tribünlerden atılan bir taş, Fenerbahçe'nin o dönemki teknik direktörü Otto Bariç'e isabet etti. Hırvat teknik adam bu darbe sonrası yerde kalırken, oyun durdu ve Sarı Lacivertli futbolcular hocalarının durumunun ne olduğunu anlamak için olay yerinde toplandı. Bariç, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sedyeye alındı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu durum karşısında hakemin kararını beklemeyen Fenerbahçeli futbolcular ise, soyunma odasının yolunu tutarak sahadan çekilmiş oldular. Sarı Lacivertli cephede herkes, maçın hükmen Fenerbahçe lehine sonuçlanmasını bekliyordu. Federasyon yaptığı 3 günlük incelemeler sonunda, Trabzonspor'un haklı olduğuna hükmederek, sahadan çekilen Fenerbahçe'yi 3-0 hükmen mağlup saydı ve Sarı Lacivertlileri ertesi yıl Türkiye Kupası'ndan men etti. Adana Demirspor sahadan çekildi! Haberi Görüntüle