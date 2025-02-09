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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor sahadan neden çekildi? Murat Sancak HT Spor'a anlattı - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor sahadan neden çekildi? Murat Sancak HT Spor'a anlattı

        Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray maçındaki sahadan çekilme kararıyla ilgili HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Mertens'e verilen penaltı nedeniyle hakemlere tepki amaçlı sahadan çekildiklerini belirten Sancak, "Bu yapılan operasyon TFF ve MHK'ye yapılmıştır. VAR'dakilerin yabancı olduğuna bakmayın. Çünkü bu operasyonu çekenlerin, oralara kadar elleri uzuyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 22:28 Güncelleme: 09.02.2025 - 22:32
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        Sahadan neden çekildiler? Murat Sancak anlattı
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        Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, gündem yaratan maçın ardından HT Spor'a konuştu.

        Sahadan çekilme kararının nedenini anlatan Sancak, şu ifadeleri kullandı:

        "VAR'DAN UYARI GELMEYİNCE KULÜBEDEKİ ARKADAŞI ARADIM"

        "Görünen köy kılavuz istemez. Bazı kendini bilmezler, 'Galatasaray'a karşı komplo yapıldı' bilmem ne diyorlar... Bıraksınlar bu işleri! Galatasaray büyük camiadır, Fenerbahçe de büyük camiadır. Galatasaray'ın bugünkü penaltıya da ihtiyacı yoktu. Ama biz bir şeye işaret etmek için bu hareketi yaptık. Evlere şenlik, görüyorsunuz yani. VAR'dan izleme uyarısı gelmeyince kulübedeki arkadaşı aradım. Hocayla istişare yaptık. Ama bu arada durduramıyorlar maçı. Dördüncü hakeme diyorlar ki 'Hocam durdurun, çekeceğiz takımı'... Oralı bile olmuyor dördüncü hakem. O yüzden uzadı böyle."

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        "TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU'NU ARADIM"

        "Sahadan çekilme kararıyla ilgili önce TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na bilgi verdim. Telefon açtım kendisine, 'Başkanım takımı çekiyorum, haberiniz olsun' dedim. Bu yapılan operasyon TFF ve MHK'ye yapılmıştır. VAR'dakilerin yabancı olduğuna bakmayın. Çünkü bu operasyonu çekenlerin, oralara kadar elleri uzuyor. Hakemlerin yerinde olsam Galatasaray-Fenerbahçe maçını yönetmem."

        Öte yandan Okan Buruk'un sahadan çıkarken Adana Demirsporlu Yusuf Barasi'ye küfür ettiğini iddia eden Murat Sancak'a Okan Buruk, "Murat Sancak’ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim" sözleriyle yanıt vermişti.

        OKAN BURUK'A TEPKİ: RAKİP TAKIMIN OYUNCULARINA O HAREKETİ YAPAMAZSIN!

        Okan Buruk'un açıklamasına da HT Spor canlı yayınında cevap veren Sancak, "Okan Hoca'nın nereye mensup olduğunu eskiler bilir. Bu işleri onlar benden daha iyi biliyorlar. Beni konuşturmasın Okan efendi! Büyük camianın hocasıdır, otursun oturduğu yerde! Galatasaray'ın tarihine geçecek, 2 sefer üst üste şampiyon yapmıştır. Okan Hoca'nın bu işlerin içerisinde olmaması lazım. Hakaret olmasa bile sen o hareketi yapamazsın kardeşim! Sen kendi oyuncularına yaparsın bunu. Rakip takımın oyuncularına 'Hadi içeriye girin' diyemezsin." ifadelerini kullandı.

        Murat Sancak, maçtan çekilme kararı sonrası ortaya atılan iddialar için ise, "Ben kellemi hiç kimseye kiraya vermedim, vermem! Ne Ali Koç'un gücü yeter beni almaya ne de Dursun Özbek'in! Yok senaryoymuş yok bilmem neymiş, bırakın bu işleri!" diye konuştu.

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