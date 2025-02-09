Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan maça 11. dakikada verilen penaltı kararı damga vurdu. Maçın 11. dakikasında Galatasaray lehine verilen penaltı kararına konuk ekip tepki gösterdi.

Mücadelenin 11. dakikasında hakem Oğuzhan Çakır, Semih Güler'in Dries Mertens'e müdahalede bulunduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

Adana Demirsporlu futbolcular, pozisyonda penaltı olmadığını belirterek itirazda bulundular, ancak VAR koltuğunda oturan Danimarkalı Jakob Alexander Sundberg'den herhangi bir uyarı gelmedi ve sonuç değişmedi.

12. dakikada penaltı atışını gole çeviren Alvaro Morata, sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

ALİ PALABIYIK: VAR ÇAĞIRIP İPTAL ETMELİYDİ

Öte yandan HT Spor yorumcusu ve eski hakem Ali Palabıyık, Galatasaray lehine verilen penaltı kararını değerlendirdi. Palabıyık, "Penaltı pozisyonunu ilk izlediğimde penaltı dedim ikinci izlediğimde VAR çağırıp, Mertens'e sarı kart verecek diye düşündüm. Biz bunu düşünürken VAR bunu nasıl düşünemez? Bunu nasıl vermiyorlar? Anlamak mümkün değil. Bunun penaltı olmadığını neden söylemiyorlar? Yabancı VAR geldiğinden beri Galatasaray'ın aleyhine hatalar olduğunu, verilmeyen penaltı ve kırmızı kartları olduğunu söyledik. Bugün de tam tersine VAR'la iptal edilmesi gereken bir penaltı iptal edilmedi. Galatasaraylılar bile kabul etmemiştir bunu." ifadelerini kullandı.

📺 Çevre Kontrolü



🎙️ Ali Palabıyık: "Penaltı pozisyonunu ilk izlediğimde penaltı dedim ikinci izlediğimde VAR çağırıp, Mertens'e sarı kart verecek diye düşündüm. Biz bunu düşünürken VAR bunu nasıl düşünemez?" pic.twitter.com/O7IVf3Jqdz — HT Spor (@HTSpor) February 9, 2025

MUSTAFA DENİZLİ: VAR, HAKEMİN HATASINI DÜZELTMEK İÇİN VARDIR

VAR, hakemin hata yaptıysa düzeltmek için, görmediyse de göstermek için vardır. Burada niye hakeme 'gel bir kere daha izle' çağrısı yapılmıyor. VAR çağırıcıdır, karar veren hakemdir. Yabancı VAR gelsin diye inlediler. Geldikten sonra kaç tane pozisyon tartışmaya açıldı.

📺 Çevre Kontrolü



🎙️ Mustafa Denizli: "Burada niye hakeme 'gel bir kere daha izle' çağrısı yapılmıyor. Yabancı VAR gelsin diye inlediler. Geldikten sonra kaç tane pozisyon tartışmaya açıldı." pic.twitter.com/xf3hbYXser — HT Spor (@HTSpor) February 9, 2025

DANİMARKALI 'VAR' GÖREV YAPIYORDU

Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Danimarkalı Jakob Alexander Sundberg görev yaparken, Sundberg'e AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak Murat Tuğberk Curbay eşlik ediyordu.