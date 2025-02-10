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        Haberler Magazin Keita Balde: Wanda, en büyük hatam

        Keita Balde: Wanda, en büyük hatam

        Keita Balde, Inter Milan'da oynarken takım arkadaşı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile ilişki yaşadığını itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 08:55 Güncelleme: 10.02.2025 - 11:08
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        Futbolcu Keaita Walda, Mauro Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile bir dönem ilişki yaşadığını itiraf etti.

        Keita Balde, geçtiğimiz günlerde Sivasspor'dan ayrıldı.

        Bir ay önce Simona Guatieri, eski eşi Keita Balde'nin kendisini, Inter Milan'dan takım arkadaşı olan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile aldattığını, bunun üzerine de boşandığını açıklamıştı. Balde de Nara da bu açıklamaya sessiz kalmıştı.

        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
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        Keita Balde, Simona Guatieri'nin suçlamasında yaklaşık bir ay sonra yasak aşkla ilgili açıklamada bulunarak şunları söyledi: Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Wanda Nara'yı suçlamıyorum. Tüm sorumluluk bana ait. Hata benim. Icardi ile Wanda arasında yaşananlar benimle ilgili değil. Onları suçlamıyorum. Ancak bunu gündeme getirme biçimleri kalpsizce yaptığım hatadan dolayı kendimi çok küçük hissediyorum. Simona, hayatım boyunca seveceğim tek kadın.

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        Simona Guatieri, Wanda Nara hakkında; "Kocamla yatan, sonra da bana fotoğrafları gönderen kadın" demişti.

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        #Keita Balde
        #Wanda Nara
        #Mauro Icardi

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