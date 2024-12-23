Simona Guatieri: Kocam beni Wanda ile aldattı
Mauro Icardi'nin aldatıldığı iddiası gerçekmiş. Inter Milan'da oynadıkları dönemde takım arkadaşı Keita Balde'nin boşandığı manken eşi Simona Guatieri; "Eski kocam, beni Wanda Nara ile aldattı. Bunu da bana, Mauro Icardi söyledi" dedi
Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın bir hayli çekişmeli olan boşanma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Gelişmenin öznesi; aldatma...
Wanda Nara - Mauro Icardi
Mauro Icardi'nin İtalya'nın Inter Milan takımında oynarken Wanda Nara'nın kendisini takım arkadaşı Keita Balde ile aldattığı, ünlü futbolcunun bunu belgeleyen fotoğraf ve videolara sahip olduğu iddia edilmişti.
Bu sezon, Mauro Icardi; Galatasaray'da, Keita Balde ise Sivasspor'da futbol oynuyor.
Söz konusu iddianın gerçek olduğu Keita Balde'nin eski eşi Simona Guatieri'nin açıklamalarıyla ortaya çıktı. Guatieri, Wanda Nara hakkında; "Kocamla yatan, sonra da bana fotoğrafları gönderen kadın" dedi.
Simona Guatieri
Evliliğinin, bu ihanet nedeniyle bittiği söyleyen Simona Guatieri, Keita Balde ile Wanda Nara'nın kendisini Dubai'de aldattığını açıkladı. Guatieri, aldatıldığını Mauro Icardi'nin kendisine; "Eşlerimiz, bizi aldatıyor" şeklindeki açtığı telefonla öğrendiğini dile getirirken, Icardi'de bulunan aldatmanın video ve fotoğraflarını mahkemeye sunduğunu söyledi.
Wanda Nara
Aynı fotoğraf ve videoları, Mauro Icardi'nin de Wanda Nara ile olan boşanma davasında mahkemeye sunacağı öğrenildi.