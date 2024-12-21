Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mauro Icardi'nin takım arkadaşıyla aldatıldığı iddiası - Magazin haberleri

        Mauro Icardi'nin takım arkadaşıyla aldatıldığı iddiası

        Arjantin basınına göre; Mauro Icardi, 2020'de İtalya'nın Inter Milan takımında oynarken Wanda Nara'nın kendisini takım arkadaşı Keita Balde ile aldattığını belgeleyen fotoğraf ve videolara sahip

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 19:57 Güncelleme: 21.12.2024 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Takım arkadaşıyla aldatıldı iddiası
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki boşanma süreci, kızlarının velayetini almak için bir hukuk mücadelesine döndü.

        Bu mücadele; Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın karşılıklı suçlamalarıyla tam bir 'Savaş'a dönüştü. Durum, öyle bir hal aldı ki her ikisi de aldatıldığını iddia etti.

        Önce Wanda Nara, Mauro Icardi'nin, kendisini 2021'de Fransa'nın PSG takımında oynadığı dönemde Arjantinli oyuncu ve şarkıcı China Suarez ile aldattığını ileri sürdü.

        Senegalli Keita Balde, bu sezon Sivasspor'da oynuyor.

        Yeni iddia; Mauro Icardi, Wanda Nara'nın kendisini Inter Milan'da oynadığı dönemde 2 yıl boyunca Keita Balde ile aldattığı yönünde. Arjantin basınına göre; Mauro Icardi, 2020'de İtalya'nın Inter Milan takımında oynarken Nara'nın kendisini takım arkadaşı Keita Balde ile aldattığını belgeleyen fotoğraf ve videolara sahip.

        Neden aldattığını anlattı
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mauro Icardi
        #Wanda Nara

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Kira yardımı artıyor
        Kira yardımı artıyor
        Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı!
        Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Putin: Rus Dünyasına savaş açıldı
        Putin: Rus Dünyasına savaş açıldı
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        "Şöhreti hazmedemedi"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Habertürk Anasayfa