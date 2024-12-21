Mauro Icardi'nin takım arkadaşıyla aldatıldığı iddiası

Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki boşanma süreci, kızlarının velayetini almak için bir hukuk mücadelesine döndü.

Bu mücadele; Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın karşılıklı suçlamalarıyla tam bir 'Savaş'a dönüştü. Durum, öyle bir hal aldı ki her ikisi de aldatıldığını iddia etti.

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Önce Wanda Nara, Mauro Icardi'nin, kendisini 2021'de Fransa'nın PSG takımında oynadığı dönemde Arjantinli oyuncu ve şarkıcı China Suarez ile aldattığını ileri sürdü.

Senegalli Keita Balde, bu sezon Sivasspor'da oynuyor. Yeni iddia; Mauro Icardi, Wanda Nara'nın kendisini Inter Milan'da oynadığı dönemde 2 yıl boyunca Keita Balde ile aldattığı yönünde. Arjantin basınına göre; Mauro Icardi, 2020'de İtalya'nın Inter Milan takımında oynarken Nara'nın kendisini takım arkadaşı Keita Balde ile aldattığını belgeleyen fotoğraf ve videolara sahip. Neden aldattığını anlattı Haberi Görüntüle