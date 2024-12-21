Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Rafet El Roman: Yusuf Güney, şöhreti hazmedemedi

        Rafet El Roman: Yusuf Güney, şöhreti hazmedemedi

        Rafet El Roman, Yusuf Güney hakkında açıklamalarda bulundu. Güney'in 'Uzaylılar' ile ilgili açıklamalarını ti'ye alan El Roman; "Tanınmaya başlayınca öfke kontrolü sorunu yaşadı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 11:52 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Şöhreti hazmedemedi"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yusuf Güney, 'Uzaylılar' ile ilgili yaptığı açıklamalarla yeni dönemin Mustafa Topaloğlu'su olma adına bir hayli büyük bir adım attı.

        "TANIŞMAK İÇİN BİN TAKLA ATTI"

        Rafet El Roman, 2008'de 'Aşk-ı Virane' adlı şarkıya düet yaptığı, halefi olarak gösterdiği Yusuf Güney ile ilgili açıklamalarda bulundu. El Roman, önce Güney ile tanıştıklarını anlattı; "Bin takla attı bana ulaşmak için. Kulisime geldi, ‘Ağabey, bir şarkı yazdım, dinler misin?’ dedi. Şarkıyı söyledi, şaşırdım kaldım. ‘Ne iş yapıyorsun?’ deyince ‘Dönerciyim’ dedi. ‘Şarkıyı beraber okuyalım, sen de adım at müzik piyasasına’ dedim. 5 yıl kontratlı devam ettik. 1.5 milyon dolar kazandık sayesinde.”

        REKLAM

        "UMARIM DOĞRU BULUR"

        Rafet El Roman, Yusuf Güney’in şöhretin üstesinden gelemediğini belirterek; “Tanınmaya başlayınca öfke kontrolü sorunu yaşadı” dedi. El Roman, Güney'in 'Uzaylılar' ile ilgili açıklamalarını ti'ye aldı; “Ben teknolojiye ve fiziğe inanıyorum. Uzaylılara filan inanmam. Yusuf’a tavsiyem; madem uzaylılarla haşir - neşir oluyor, oradan yeni bir şarkı bulsun getirsin de müziğe dönsün. Umarım doğru yolu bulur.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Rafet El Roman
        #Yusuf Güney

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu hayatını kaybetti
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor
        5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor
        Aşkları ülkeyi aştı
        Aşkları ülkeyi aştı
        En iyi 5 Kemal Sunal filmi
        En iyi 5 Kemal Sunal filmi
        Habertürk Anasayfa