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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti - İş-Yaşam Haberleri

        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti

        Resmî Gazete'de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 2'nci maddesinde düzenleme yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 01:38 Güncelleme: 21.12.2024 - 01:38
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        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
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        Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit sürelerini yeniden düzenledi.

        Yenilenmiş ürün niteliğinde olup fiyatı 25 bin TL’nin üzerinde olan cep telefonlarında ve bu nitelikte olmayıp fiyatı 20 bin TL’nin üzerinde olan cihazlarda taksit süresi 3 ay ile sınırlandırıldı.

        Taşıt satışlarında ise fatura değerine göre taksit süreleri şu şekilde düzenlendi:

        400 bin TL ve altındaki araçlar: En fazla 48 ay.

        400 bin TL - 800 bin TL arasındaki araçlar: En fazla 36 ay.

        800 bin TL - 1,2 milyon TL arasındaki araçlar: En fazla 24 ay.

        1,2 milyon TL - 2 milyon TL arasındaki araçlar: En fazla 12 ay.

        2 milyon TL’nin üzerindeki araçlar: Taksitlendirme yapılmayacak.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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