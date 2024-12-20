MAÇ SONUCU: Eyüpspor: 1 - Fenerbahçe: 1

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Mücadelenin 26. dakikasında Ahmet Kutucu, gol perdesini açarak Eyüpspor'u öne geçirdi. 45+4. dakikada ise Youssef En-Nesyri skora dengeyi getirdi. Fenerbahçe'nin golü sonrası yoğun itirazda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, hakem Emre Kargın tarafından kırmızı kart ile tribüne gönderildi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda ise gol sesi çıkmazken, mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 36'ya çıkardı. Ligde liderliğini sürdüren ve 1 maç eksiği olan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 5'e çıktı. Eyüpspor ise 27 puana yükseldi.

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Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında Hatayspor'u sahasında konuk edecek. Eyüpspor ise Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

ARDA TURAN KIRMIZI KART GÖRDÜ Eyüpspor evinde Fenerbahçe ile karşılaşırken, eflatun-sarıların teknik direktörü Arda Turan, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Müsabakanın 45+4. dakikasında sarı-lacivertlilerin Youssef En-Nesyri'nin attığı gol öncesinde Caner Erkin ile İrfan Can Kahveci arasındaki pozisyonda faul bekleyen Turan itiraz etti. İtirazlarını devam ettiren Arda Turan’a, maçın hakemi Emre Kargın, 45+5. dakikada kırmızı kart gösterdi. Arda Turan daha sonra karşılaşmayı tribünden takip etti.

DEVRE ARASI TARTIŞMA Devre düdüğünün ardından En-Nesyri ile Ruben Vezo arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra bazı oyuncular da tartışmaya dahil oldu ancak araya giren futbolcular ile birlikte gerginlik sona erdi. REKLAM

MOURINHO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları RAMS Başakşehir maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3'ü zorunlu 4 değişikliğe gitti. İstanbul temsilcisi karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendiren Mourinho, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Filip Kostic'ten oluşturdu. Orta ikilide Sofyan Amrabat ve Fred Rodrigues'i bozmayan deneyimli teknik adam, hücumda İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'i görevlendirdi. Mourinho, gol yollarında ise Youssef En-Nesyri'ye güvendi. Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko ve Cenk Tosun ise yedek soyundu. REKLAM

İRFAN CAN EĞRİBAYAT İLK KEZ 11'DE Fenerbahçe'nin tecrübeli İrfan Can Eğribayat, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada forma giydi. Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan deneyimli eldiven, Dominik Livakovic'in yokluğunda müsabakaya ilk 11'de başladı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK Fenerbahçe, ikas Eyüpspor karşısında 6 oyuncusundan faydalanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ın yanı sıra takımla çalışmalara başlamasına karşın henüz hazır olmayan Mert Hakan Yandaş takımını yalnız bıraktı. Bartuğ Elmaz ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı. REKLAM

SAMET AKAYDİN KADRODA Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Samet Akaydın, ikas Eyüpspor müsabakasında kadroya dahil edildi. Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Athletic Bilbao takımıyla oynadığı karşılaşmada yaptığı hatayla tribünlerin tepkisini çeken Samet, RAMS Başakşehir müsabakasının kadrosunda dahil edilmemişti. Söz konusu müsabakadan sonra oyuncusunu koruyacağını açıklayan Jose Mourinho, savunmada Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin yokluğunda oyuncusunu kadroya aldı.

TADIC SOL KANATTA Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcusu Dusan Tadic, ikas Eyüpspor karşısında müsabakaya sol kanatta başladı. Geçtiğimiz sezon sol açık pozisyonundan etkili bir performans sergileyen 36 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise daha çok sağ kanatta görevlendirilmişti. REKLAM Geçtiğimiz haftalarda 2 karşılaşmada forvet arkası pozisyonunda da forma giyen Tadic, bu müsabakaya ise eski görev yerinde başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki ikas Eyüpspor-Fenerbahçe müsabakasının ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı. 1. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada penaltı noktasında En-Nesyri kafayı vurdu. Savunmaya çarpan top direğin dibinden kornere çıktı. 25. dakikada sol kanatta topla buluşan Tadic'in ceza sahasına gönderdiği ortada kale sahası çizgisi sağ çaprazında yükselen En-Nesyri kafayı vurdu, savunmaya da çarpan topu kaleci Berke kontrol etmeyi başardı. 26. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Caner Erkin'in soldan ceza yayı üzerine gönderdiği ortada Thiam, savunmanın arkasına sarkan Ahmed Kutucu'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden plase vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0 REKLAM 45+4. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Kostic, Halil Akbunar'dan sıyrılıp ön direğe hareketlenen En-Nesyri'yi pasını aktardı. Bu futbolcu plase bir vuruşla topu uzak direkten filelere yolladı: 1-1 İlk 45 dakika 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. 53. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin kale sahasına yaptığı ortada En-Nesyri, müsait pozisyondaki Tadic'e indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda, savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi. 64. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan En-Nesyri, soldan atağa katılan Tadic'e pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda, top direkten oyun alanına geri döndü. En-Nesyri'nin kafayla pasında topu önünde bulan Szymanski'nin yakın mesafeden vuruşund,a kaleci Berke topu kornere çeldi. 88. dakikada Kostic’in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Dzeko zor pozisyonda kafayı vurdu. Uzak köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Berke tokatlayarak gole engel oldu. 90+3. dakikada Emre Akbaba’nın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Thiam, ceza sahasına girip kaleci İrfan Can Eğribayat’tan sıyrıldı. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 90+4. dakikada pasında soldan ceza sahasına giren Kostic’in çaprazdan sert şutunda kaleci Berke gole izin vermedi. Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, Furkan Ürün ikas Eyüpspor: Berke Özer, Robin Yalçın (Dk. 78 Tayfur Bingöl), Claro, Vezo, Caner Erkin (Dk. 69 Umut Meraş), Dorukhan Toköz (Dk. 79 Emre Mor), Melih Kabasakal, Halil Akbunar (Dk. 69 Ampem), Emre Akbaba, Ahmed Kutucu (Dk. 84 Bruno), Thiam Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel (Dk. 82 Mert Müldür), Çağlar Söyüncü, Djiku, Kostic, Fred (Dk. 82 Cengiz Ünder), Amrabat, İrfan Can Kahveci (Dk. 69 Saint-Maximin), Szymanski (Dk. 69 Dzeko), Tadic (Dk. 82 İsmail Yüksek), En-Nesyri Goller: Dk. 26 Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Dk. 45+4 En-Nesyri (Fenerbahçe) Kırmızı kart: Dk. 45+4 Arda Turan (teknik direktör) (ikas Eyüpspor) Sarı kartlar: Dk. 13 Emre Akbaba, Dk. 44 Ahmed Kutucu, Dk. 45+4 Robin Yalçın, Dk. 45+5 Caner Erkin, Dk. 73 Dorukhan Toköz, Dk. 88 Thiam (ikas Eyüpspor), Dk. 53 Çağlar Söyüncü, Dk. 72 Saint-Maximin, Dk. 90+8 En-Nesyri (Fenerbahçe)