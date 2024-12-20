UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir

SUÇLU BULUNURSA ÖLÜM CEZASI ALABİLİR

ABD basını, Manhattan'da federal mahkemede hakim karşısına çıkan Mangione'nin, Thompson'ı öldürmekle suçlandığını ve eğer suçlu bulunursa ölüm cezasına çarptırılabilecek cinayet suçlaması dahil olmak üzere dört yeni federal suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu bildiriyor. Mangione'nin aynı anda hem eyalet hem de federal davalarla karşı karşıya kalmasının 'oldukça sıra dışı bir durum' olduğu belirtiliyor.