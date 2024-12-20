Husiler: İsrail'le uzun bir savaşa hazırız

Husiler ile İsrail arasındaki gerilim her geçen gün daha da artarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Husiler tarafından fırlatılan hipersonik balistik füze Tel Aviv'de bulunan bir binaya isabet etmişti.

İsrail ise karşılık olarak Yemen'in başkenti Sana'yı ve liman kenti Hudeyde'yi savaş uçaklarıyla vurmuştu.

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Husiler, saldırıya karşılığı bugün insansız hava araçları ile verdi. Husilerin Sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamaya göre Tel Aviv'e insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi. Saldırıya Irak'taki İran destekli gruplar da katıldı.

#معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/3NvbWgJDt8 — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 20, 2024 Yahya Seri, İsrail'le uzun bir savaşa hazır olduklarını belirtti. Diğer yandan Husilerin Lideri Abdulmelik el-Husi ise 19 Aralık'ta halka seslendi ve İsrail'le gerilimin artacağını belirtti. Abdulmelik el-Husi "İsrail saldırıları bizi caydıramayacak. Gerilimi artırmaya devam edeceğiz. İsrail'le açık bir savaş durumundayız." dedi. Husi ayrıca "Operasyonlarımızın etkisi, düşmanlarımızın açıklamalarıyla da teyit edilmiş durumdadır." diyerek saldırılarının etkili olduğunu iddia etti.