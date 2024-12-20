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        Haberler Magazin 'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı

        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı

        'Kızılcık Şerbeti'nde domuz etine karşı uyarı yapılmıştı. Uyarının hiç de boş yere yapılmadığı çok geçmeden ortaya çıktı

        Giriş: 20.12.2024 - 11:08 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:49
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        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
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        SHOW TV'nin reyting rekortmeni, Gold Film yapımı 'Kızılcık Şerbeti'nin senaristleri; Melis Civelek ile Zeynep Gür, her bölümde toplumsal olaylara, toplumun vicdanını sızlatan gelişmeleri dizinin ana hikâyesinde işleyerek izleyicilerin sorunlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak farkındalık oluşturulması konusunda dikkat çekiyor.

        Ketche'nin yönettiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizide; dikkat çekilen, o toplumsal olaylardan biri de domuz etinin ürünlerde gizli olarak kullanılıp satılması.

        Bilindiği gibi ekim ayında Köfteci Yusuf'un şubelerinden birinde; köfte ve dönerde domuz eti tespit edilmişti. Melis Civelek ile Zeynep Gür, bu gelişmeyi; 'Kızılcık Şerbeti'nin 78'inci bölümünde Ünal Ailesi'nin yedikleri dönerde domuz eti kullanılması şeklinde işlemişti. O bölümde dizinin karakterleri, diyaloglarında başka domuz eti kullananlar da olabileceğini dile getirerek izleyicilere, bu konuda uyarıda bulunmuştu.

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        'Kızılcık Şerbeti'nde işlenen uyarının hiç de boş olmadığı dün ortaya çıktı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek listesine yeni ürünler eklendi. Bir işletmenin dana sucuk adı altında domuz etinden yapılmış ürün sattığı belirtildi.

        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
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        Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde toplam 6 marka bulunuyor. Listede kıymalı börekten aromalı şekerlemeye dana sucuktan dana kavurmaya kadar birçok ürün sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar arasında yer aldı.

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        #kızılcık şerbeti
        #domuz eti

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