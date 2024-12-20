Dünyanın düz olması mümkün mü? Komplo teorisinin ardındaki gerçek: Düz dünya tartışmasının temelinde ne var?

Nors mitolojisinde düz dünya, bir okyanusun çevrelediği düz bir alan olarak tasvir edilmiş ve merkezde bir dünya ağacı ya da sütunu yerleştirilmiştir. Hindistan’da bazı kutsal metinler düz dünya fikrini, üst üste yığılmış düz disklerden oluşan bir yapı olarak betimlerken, bazıları bunu yatay bir çark şeklinde tanımlar.