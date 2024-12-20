Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ! İETT şoförüne bıçak çekti, yolcuları tehdit etti! - SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İETT şoförüne bıçak çekti, yolcuları tehdit etti!

        İstanbul Eyüpsultan'da yol verme tartışmasında, bir sürücü İETT şoförüne bıçak çekti. Olayda yolcular büyük korku yaşarken, bıçaklı saldırgan polisi arayan yolcuyu da tehdit etti. İETT şoförü şikayetçi oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 08:40 Güncelleme: 20.12.2024 - 09:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        İETT şoförüne bıçak çekti, yolcuları tehdit etti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eyüpsultan'da bir araç sürücüsü, kendisine yol vermediğini öne sürerek durdurduğu İETT otobüsünün şoförüne bıçak çekti. Korku dolu anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansırken yolcular, büyük panik yaşadı.

        Olay, 15 Aralık Pazar günü saat 22.20 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Çırçır Metro İstasyonu'ndan, Vezneciler yönüne giden Tuncay Budak idaresindeki İETT otobüsü, Yıldıztabya Esentepe-Şehit Osman Bodur durağında bekleyen yolcular aldıktan sonra, ilerlemeye devam etti.

        Kısa bir süre sonra bir sürücü, aracını durdurarak otobüs şoförüne durması yönünde el hareketi yaptı. Otobüsü durduran şoför Tuncay Budak ön kapıyı açtı. İkili arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma yaşandı. Aracından inen sürücü, otobüse binerek şoför Budak ile tartışmaya devam etti.

        REKLAM

        Tartışma sırasında, aracında bulunan bıçağı alan sürücü tekrar otobüse bindi. Sürücü, elindeki bıçağı otobüs şoförüne doğru savurarak tehditle savurmaya başladı. Olaya tanıklık eden yolcular büyük korku yaşarken, bir kadın yolcu ise otobüste çocukların bulunduğunu söyleyerek olayın daha da tırmanmasını engellemeye çalıştı.

        POLİSİ ARAYAN YOLCUYU DA TEHDİT ETTİ

        Öfkesi dinmeyen ve otobüsten inerek, aracına binen sürücü, ihbarda bulunmak üzere 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir yolcuyu da tehdit etti.

        O ANLAR KAMERADA

        yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araç sürücüsü ile otobüs şoförünün tartışma anları ve sürücünün elindeki bıçağı şoföre doğru savurduğu anlar yer aldı.

        Öte yandan, otobüs şoförü Tuncay Budak, polis merkezine giderek bıçaklı sürücüden şikayetçi oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İETT şoförüne bıçak çekti, yolcuları tehdit etti!
        İETT şoförüne bıçak çekti, yolcuları tehdit etti!
        AB protestoları 22 gündür sürüyor
        AB protestoları 22 gündür sürüyor
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        Feci kaza! Aracı kontrol ederken...
        Feci kaza! Aracı kontrol ederken...
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Kızı iyileşti
        Kızı iyileşti
        Yeni yağışlı sistem geliyor! Türkiye'nin batısında yağmur var
        Yeni yağışlı sistem geliyor! Türkiye'nin batısında yağmur var
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        "Hacklensem de korkmam"
        "Hacklensem de korkmam"
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi
        Orban'dan AB'ye: Trump'ı bekleyin
        Orban'dan AB'ye: Trump'ı bekleyin
        Polonya'ya giden limonlarda pestisit kalıntısı çıktı
        Polonya'ya giden limonlarda pestisit kalıntısı çıktı
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        Habertürk Anasayfa