Gürcistan'da AB'ye katılım müzakerelerinin askıya alınmasına karşı gösteriler 22 gündür sürüyor
Gürcistan hükümetinin AB ile katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alması kararına karşı düzenlenen protestolar, 22. gününde devam etti.
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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin AB'ye katılım müzakerelerini 4 yıl boyunca gündeme getirmeyeceklerine yönelik kararına karşı 28 Kasım'da başlayan gösteriler sürüyor.
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Hükümete tepki gösteren protestocular, gece saatlerinde yeniden başkent Tiflis'te sokağa çıktı.
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Parlamento binası önünde toplanan göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı.
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Parlamento seçimlerinin yenilenmesini talep eden göstericiler, gece yarısına kadar burada kaldı.
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Göstericiler, Gürcistan ile AB, Ukrayna ve ABD bayrakları taşıdı.
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ABD ve Birleşik Krallık, bazı Gürcistanlı yetkililer hakkında yaptırım uygulama kararı almıştı.
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*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.