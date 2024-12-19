Türkiye'nin talip olduğu uçak: Eurofighter

EUROFİGHTER'IN KISA TARİHÇESİ

Eurofighter Typhoon'un hizmete alınma tarihi 4 Ağustos 2003 ancak uçağın tarihçesi Soğuk Savaş Dönemi'ne kadar uzanıyor. 1970'lerde Sovyetler Birliği'nin gerek teknolojik gerek ekonomik olarak nispeten güçlü olduğu bir dönemdi.

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Avrupalı devletler de Sovyetler Birliği'ne karşı kendilerini korumak amacıyla bir savaş uçağı geliştirmeye karar verdiler. 1970'lerin sonunda Birleşik Krallık'ın öncülüğünde başlayan istişarelere; Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa katıldı. Ancak Fransa daha sonra projeden ayrıldı ve Rafale savaş uçaklarını üretmeye başladı.

REKLAM Eurofighter'ın hâlihazırdaki kabiliyetlerinin %33'ü Birleşik Krallık; %33'ü Almanya; %13'ü İspanya ve %21'i ise İtalya tarafından geliştirilmiş bulunuyor. Uçağı geliştiren şirketler ise BAE Systems (Birleşik Krallık) Airbus (Almanya-İspanya ve Leonardo (İtalya). TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SAVAŞ KABİLİYETİ Eurofighter aslında Sovyetler Birliği'ne ait savaş uçaklarına karşı avcı uçağı olarak tasarlandı ancak projenin ileri safhalarında kara saldırı uçağı olarak da geliştirilmesine karar verildi. Eurofighter tüm bu gelişmeler sonrası ilk uçuşunu 1994 yılında gerçekleştirdi. Ancak hizmete alınması 2003 yılını buldu.

Eurofighter Typhoon F-16'dan biraz daha büyük ancak yeni nesil uçaklara göre nispeten küçük boyutuyla dikkat çekiyor, Eurofighter 16 metre uzunluğunda ve 11 ton ağırlığında. Bu matematiksel olarak isabet alma oranını düşürüyor ancak küçük olması taşıdığı mühimmatın ağırlığını etkilemiyor. Eurofighter neredeyse 8 tona yakın mühimmatı taşıyabiliyor. Yani Eurofighter birkaç ATACMS/SCALP füzesini rahatlıkla taşıyabilecek düzeyde.

Eurofighter havadan havaya Meteor füzesi, IRIS T, ASRAAM ve AMRAAM füzelerini hâlihazırda kullanabiliyor. Havadan karaya füze sistemlerinden ise Storm Shadow, BRIMSTONE II, GBU 10, MK82, SPEAR 3, TAURUS ve RECCE gibi füzeler Eurofighter'ın delta kanatlarına entegre olabiliyor. REKLAM Eurofighter'ın resmi sitesindeki bilgilere göre uçağın bir diğer önemli özelliği ise radar izinin (Stealth özelliği) diğer uçaklara göre çok daha düşük olması. Eurofighter'ın yalnızca %15'i metal malzemeden oluşuyor. Bu da uçağın radar izini düşürüyor.

Eurofighter aynı zamanda saatte 2500 kilometre hıza ulaşabiliyor ve bu F-16'ya göre onu biraz öne geçiriyor. Eurofighterların vuruş menzili ise 2900 km. Bununla beraber Eurofighter çift motor taşıyor. Avrupa'da üretilen EuroJet 200 motorları modern anlamda oldukça ileri bir seviyede olduğu söylenebilir. Eurofighterların belki de en önemli özelliği ise küçük boyutu ve hafifliği ile manevra kabiliyeti. Yüksek irtifada diğer savaş uçaklarıyla girilebilecek bir muharebede manevra kabiliyeti sayesinde üstünlük kurabileceği düşünülüyor.

Eurofighter'ın pilota sağladığı rahatlıklar ise oldukça fazla. Öncellikle E-Scan olarak adlandırılan radar sistemi sayesinde geleneksel uçak radarlarına göre %50 daha fazla görüş alanı sağlıyor. Radar aynı zamanda havadan havaya ve havadan karaya olacak şekilde kullanılabiliyor. Diğer yandan kokpit de pilotun savaş kabiliyetini artıracak şekilde dizayn edilmiş. Head-up Display ve Head-down Display özellikleri sayesinde pilot kokpitte savaş alanına tam hâkim konumda bulunuyor.

REKLAM EUROFİGHTER KULLANAN ÜLKELER Öncellikle, uçağı geliştiren dört Avrupa ülkesi mümkün olduğunca Eurofighterları başka ülkelere satmak istemiyor. Ancak projenin devamı için gerekli olan maliyetin karşılanması için satış mecburi hâle gelebiliyor. Eurofighter, uçağı üreten ülkeler dışında Kuveyt, Suudi Arabistan ve Umman tarafından kullanılıyor. Toplamda teslim edilen Eurofighter sayısı ise 700'e yaklaştı. Maliyet olarak ise uçak başına 100 milyon euro gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Bu rakam biraz yüksek görünse de uçağın kapasitesi dikkate alındığında normal görülüyor.