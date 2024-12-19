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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de liderlerle buluştu | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de liderlerle bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan D-8 Zirvesi için gittiği Kahire'de Mısır, İran ve Pakistan'ın liderleri ile buluştu. Görüşmelerde küresel ve bölgesel meseleler ele alınırken özellikle Suriye'de atılacak adımlar değerlendirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 23:35 Güncelleme: 19.12.2024 - 23:41
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        • 1

          D-8 Zirvesi için Kahire'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü.

          Görüşmede küresel, bölgesel konular ele alınırken iki ülke arasındaki ilişkilere de değinildi.

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Gazzede kalıcı, sürdürülebilir ateşkesin bir an önce sağlanmasının gerektiğini, Türkiye-Mısır arasındaki dayanışmanın fayda sağlayacağını belirtti.

        • 2

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Mısır'la iş birliğini geliştirmeye, 15 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayret göstereceğini belirtti.

          Suriye halkının 13 yıldır büyük bedeller ödediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerin kendi geleceklerine karar vereceğini, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün önemli olduğunu, Suriye'nin yeniden imarı ve iç uzlaşısının sağlanması için Türkiye'nin desteğinin süreceğini vurguladı.

        • 3

          Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile de bir araya geldi.

          Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye ile İran ilişkilerinin bölge istikrarının temelini oluşturduğunu, iki ülkenin 30 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için fırsatları olduğunu, ilişkileri geliştirerek bunun gerçekleştirilebileceğini belirttiği ifade edildi.

        • 4

          İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

          "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, istikrarın ve güvenin hakim olduğu, terörün kökünün kazındığı, sığınmacıların gönüllü ve onurlu bir biçimde ülkelerine döndüğü bir Suriye'yi görmek istediğini, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının gerekli olduğunu ifade etti.

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin istikrara kavuşmasının tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine hizmet edeceğini, Suriye'nin bir an önce ayağa kalkmasının tüm bölgesel ve uluslararası aktörlerin katkısıyla gerçekleşebileceğini belirtti."

        • 5

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir araya geldi.

          İlı.etişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

          Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, huzur ve güvenliğini tehdit eden terör eylemlerine karşı Pakistan'ın yanında olduğunu, Pakistan ekonomisindeki toparlanmayı memnuniyetle karşıladıklarını, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğini artırmak için çalışmaların süreceğini belirtti.

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki tarihi dönüşüm sürecinde Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.

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