ABD'den Şam'a ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf önümüzdeki günlerde Şam'ı ziyaret edecek.

Barbara Leaf'in HTŞ Lideri Colani ile görüşmesi bekleniyor.

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BLİNKEN'DAN HTŞ'YE YEŞİL IŞIK

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) şu ana dek yaptığı olumlu açıklamaları takip ettiklerini ve somut adımları da görmek istediklerini kaydederek, somut adımların atılması halinde doğrudan görüşmeler için ABD'li yetkilileri Suriye'ye gönderebileceklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bloomberg News'e verdiği röportajda Suriye'deki son durumu ve ülkedeki geçiş sürecini değerlendirdi. Şu ana dek HTŞ lideri Ahmed eş Şara'nın (Ebu Muhammed el Culani) yaptığı açıklamaların olumlu olduğunu ve ilk adımların da yapıcı olduğunu kaydeden Blinken, esas olarak somut olumlu adımların atılmasını beklediklerini söyledi.

REKLAM HTŞ ile doğrudan temas halinde olduklarını belirten Blinken, örgütün Suriye'deki geçiş sürecinde atacağı yapıcı adımlara bağlı olarak HTŞ'nin "terör listesinden" çıkarılmasının gündeme gelebileceğini vurguladı. Blinken, “HTŞ lideri Bay (Ebu Muhammed) Colani’den olumlu açıklamalar duyduk ancak herkesin odaklandığı şey, sahada gerçekte neler olduğu. Herkesi kapsayan bir Suriye inşa etmek için çalışıyorlar mı?” değerlendirmesini yaptı.

ABD’nin yetkilileri Suriye’ye gönderme ihtimali konusunda ülkedeki tüm aktörlerle "doğrudan iletişim" kurmanın önemine dikkat çeken Blinken, "Olabildiğince açık konuşmak, dinlemek, sürecin seyrini ve nereye gitmek istediklerini elimizden geldiğince iyi anlamak önemli. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde yetkililer gönderme sürecini düşüneceğiz." dedi. Blinken, geçiş sürecinde HTŞ ve yönetimde rol alan diğer grupların bu süreci bir mezhep temeline dayandırmadan, tüm Suriyelileri kapsayacak şekilde, azınlıkların haklarını da koruyarak ve DEAŞ gibi terör örgütlerine alan bırakmadan yürütmeleri durumunda uluslararası toplumun desteğinin hızlıca geleceğini belirtti.

Bakan Blinken, “Eğer bu adımları atar ve uluslararası toplumun beklediği diğer kriterleri yerine getirirlerse, (tanınma ve destek açısından) çok olumlu bir süreci görebileceğimizi düşünüyorum. Bunun için HTŞ ve orada bulunan diğer grupların kapsayıcı bir şekilde hareket etmesini gerektiriyor." yorumunu yaptı.