Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ve Pezeşkiyan ile görüştü | Dış Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ve Pezeşkiyan ile görüştü | Dış Haberler

D-8 Zirvesi için Kahire'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü.

Görüşmede küresel, bölgesel konular ele alınırken iki ülke arasındaki ilişkilere de değinildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Gazzede kalıcı, sürdürülebilir ateşkesin bir an önce sağlanmasının gerektiğini, Türkiye-Mısır arasındaki dayanışmanın fayda sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Mısır'la iş birliğini geliştirmeye, 15 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayret göstereceğini belirtti. Suriye halkının 13 yıldır büyük bedeller ödediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerin kendi geleceklerine karar vereceğini, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün önemli olduğunu, Suriye'nin yeniden imarı ve iç uzlaşısının sağlanması için Türkiye'nin desteğinin süreceğini vurguladı.

REKLAM PEZEŞKİYAN İLE BİR ARAYA GELDİ Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye ile İran ilişkilerinin bölge istikrarının temelini oluşturduğunu, iki ülkenin 30 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için fırsatları olduğunu, ilişkileri geliştirerek bunun gerçekleştirilebileceğini belirttiği ifade edildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, istikrarın ve güvenin hakim olduğu, terörün kökünün kazındığı, sığınmacıların gönüllü ve onurlu bir biçimde ülkelerine döndüğü bir Suriye'yi görmek istediğini, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin istikrara kavuşmasının tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine hizmet edeceğini, Suriye'nin bir an önce ayağa kalkmasının tüm bölgesel ve uluslararası aktörlerin katkısıyla gerçekleşebileceğini belirtti."