Ankara'da feci kaza! Aracı kontrol ederken başka araç çarptı! 2 ölü

Ankara-Samsun yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza gece saatlerinde Ankara Samsun yolu Kayaş mevkiinde meydana geldi.

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Ankara-Samsun yolu Kayaş mevkisinde bir otomobil orta refüje çarptı.

Otomobilde bulunan T.D ve A.E, dışarı çıkarak aracı kontrol ettikleri sırada, seyir halinde olan başka bir otomobil kaza yapan araca çarptı ve kontrolden çıkarak takla attı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracı kontrol eden T.D. ve A.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.