ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı görüşmede, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması yönünde teklifte bulunmuştu. İki ülke arasındaki bu yakın ilişkiler sadece siyaset sahasında değil gündelik hayattan televizyon programlarına kadar çeşitli noktalarda seyredilebiliyor. Peki Amerika'nın Kanada hakkında yaptığı bu şakaların altında yatan sebep ne? İşte detaylar...