Oksijen tüpü patladı! İki kentte iki acı haber! 4 can kaybı var - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

Oksijen tüpü patladı! İki kentte iki acı haber! 4 can kaybı var - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir evde çıkan yangında iki kişi yaşamını yitirdi.

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AA'da yer alan habere göre ilçede emekli orman muhafaza memuru Kamil Zeybek (91) ve eşi Ayşe Zeybek'in (89) yaşadığı tek katlı evde sabaha karşı yangın çıktı.

PATLAMA SESİNİ DUYUP KOŞTULAR

Patlama sesi duyan ve yangını gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin bir odası ile çatısı tamamen yandı. Ekipler, evdeki yaşlı çiftin cansız bedenini buldu. Ayşe Zeybek ve Kamil Zeybek "DEDEM KAPIYI AÇAMAMIŞ" Yangında hayatlarını kaybeden çiftin torunu Özcan Zeybek, gazetecilere babaannesinin akciğer rahatsızlığı olduğunu, oksijen tüpü kullandığını söyleyerek, "Bilinmeyen nedenle patlamış, dedem dış kapıya kadar çıkmış ama kapıyı açamamış." dedi.

REKLAM İtfaiye yetkilileri yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini, duyulan patlama sesinin de yangın nedeniyle oksijen tüpünün patlamasından kaynaklanmış olabileceğini belirtti. Cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. BİR ACI HABER DE MUĞLA'DAN Muğla'nın Menteşe ilçesinde de iki katlı evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti. İHA'nın haberine göre yangın gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün baca temizliği yapıldığı öğrenilen iki katlı ahşap çatılı evde yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören mahalleli yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evi saran alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, evde yaşayan Kadriye ve Selver Atilla isimli yaşlı çiftin alevler arasında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.