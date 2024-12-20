Amazon çalışanları, Noel öncesi yedi tesisinde greve gitti

Özellikle yıl sonu ve tatil dönemlerinde e-ticaret siteleri sene içerisinde olduğunun birkaç katı yoğunlukta çalışıyor. Hem indirim kampanyaları hem de hediye dönemleri bu yoğunlukta ciddi etkiye sahip olurken, dünyanın önde gelen teknoloji ve e-ticaret kanallarından Amazon çalışanları tam da böyle bir dönemde iş bırakma kararı aldılar.

Amazon'un yedi ABD tesisindeki çalışanları, Noel alışveriş dönemi sırasında, şirketin çalışanlarına haksız davranışlarını protesto etmek amacıyla grev düzenledi. Bu grev, New York, Atlanta ve San Francisco gibi büyük şehirlerdeki depo çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti. Teamsters yetkilileri, bu grevi "Amazon'a karşı şimdiye kadar yapılmış en büyük grev" olarak nitelendiriyor.

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REKLAM ADİL ÜCRET TALEBİ Çalışanlar, Amazon'un çalışma koşullarını ve ücret politikalarını eleştiriyor ve şirketin bu konuda iyileştirmeler yapmasını talep ediyor. Teamsters Sendikası, Amazon'un çalışanlarına daha iyi çalışma koşulları ve daha adil ücretler sağlaması gerektiğini vurguluyor. Ancak, Amazon yönetimi, çalışanların taleplerini reddediyor ve grevin operasyonlarını ciddi şekilde etkilemeyeceğini belirtiyor.

Amazon yönetimi, grevin sadece küçük bir kesimi etkilediğini ve şirketin geniş nakliye ağı sayesinde Noel alışveriş döneminde operasyonlarının kesintisiz devam edeceğini ifade etti. Şirket sözcüsü, "Çalışanlarımızın büyük çoğunluğu işlerine devam ediyor ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz" dedi. "BU GREV YALNIZCA BİR BAŞLANGIÇ" Grevin, Amazon'un geniş operasyonları ve lojistik ağı üzerinde büyük bir etkiye sahip olması beklenmiyor. Ancak, Reuters'in verdiği bilgiye göre Teamsters Sendikası, bu grevin sadece bir başlangıç olduğunu ve daha fazla tesiste eylemler yapılabileceğini belirtiyor. Sendika yetkilileri, Amazon'un talepleri karşılayana kadar mücadeleye devam edeceklerini ifade ediyor.

Amazon çalışanlarının Noel alışveriş dönemi sırasında düzenlediği grev, şirketin çalışma koşullarına yönelik eleştirileri ve talepleri gündeme getirdi. Ancak, Amazon'un geniş operasyon ağı sayesinde grevin operasyonlar üzerinde büyük bir etkisi olmayacağı öngörülüyor. Teamsters Sendikası, eylemlerin devam edeceğini ve daha fazla çalışanın grevlerine katılmasını bekliyor.

BAŞKAN TRUMP İLE YEMEKTE BULUŞMUŞTU Geçtiğimiz aylarda yapılan seçimde yeniden başkan seçilen Donald Trump ile arasının kötü olduğu ve bu nedenle şirketinin hisse değerinin kaybetmesine sebep olduğu konuşulan Amazon CEO'su Jeff Bezos bir akşam yemeğinde Donald Trump ile bir araya gelmişti. Florida'nın ünlü mekanlarından Mar-a-Lago'da gerçekleşen buluşmaya nişanlısı Lauren Sanchez ile birlikte katılan Jeff Bezos, tıpkı Mark Zuckerberg'in yaptığı gibi bu görüşme ile buzları eriterek yeniden söz sahibi hale gelmeyi hedefliyordu. Ancak hemen arkasından gelen çalışanlarının grev kararı, görüşmenin etkisi olarak yorumlandı.

1 MİLYON DOLAR TAAHHÜT ABD medyası, Elon Musk'ın ikiliye katıldığını bildirdi. Elon Musk, X hesabında yaptığı paylaşımda bu yemekten “harika bir sohbet” olarak bahsetti. Bu görüşme, teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Bezos’un, rakipleri ve siyasi liderlerle ilişkilerini düzeltme çabası olarak yorumlandı. Bay Bezos, teknoloji patronları tarafından taahhüt edilen bir dizi bağıştan biri olan Trump'ın açılış fonuna 1 milyon dolar (780.000 £) taahhüt etti.