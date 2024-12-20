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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Mourinho'nun 11'i - Fenerbahçe Haberleri

        Eyüpspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Mourinho'nun 11'i

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında açılış maçında ikas Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Li̇gde çıktığı 15 maçta 11 gali̇bi̇yet, 2 beraberli̇k ve 2 yeni̇lgi̇ alan sarı-laci̇vertli̇ takım, 35 puanla i̇ki̇nci̇ sırada yer alıyor. i̇kas Eyüpspor i̇se li̇gi̇n geri̇de kalan 16 maçında 7 gali̇bi̇yet, 5 beraberli̇k ve 4 mağlubi̇yet yaşayarak 26 puan topladı ve 4. sırada yer alıyor. İşte mücadeleye dair detaylar ve Jose Mourinho'nun muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.12.2024 - 09:49 Güncelleme: 20.12.2024 - 09:49
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        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        • 2

          Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

        • 3

          Ligde çıktığı 15 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 35 puanla ikinci sırada yer alıyor.

          Beşiktaş ve Athletic Bilbao mağlubiyetlerinin ardından iç sahada RAMS Başakşehir'i konuk eden Jose Mourinho'nun ekibi, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

          Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk yarısını Eyüpspor maçıyla tamamlayacak

        • 4

          i̇kas Eyüpspor i̇se li̇gi̇n geri̇de kalan 16 maçında 7 gali̇bi̇yet, 5 beraberli̇k ve 4 mağlubi̇yet yaşayarak 26 puan topladı ve 4. sırada yer aldı. Attiğı 24 gole karşı kalesi̇nde 17 gol gören Arda Turan'in eki̇bi̇, performansıyla li̇gi̇n di̇kkat çeken eki̇pleri̇ arasında yer alıyor.

        • 5

          FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

          Fenerbahçe'de ikas Eyüpspor karşılaşması öncesinde 4 oyuncunun tedavisine devam ediliyor.

          Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak sezonun kalanında forma giymesi beklenmeyen Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

          Athletic Bilbao ve RAMS Başakşehir maçlarında sakatlıkları sebebiyle takımı yalnız bırakan isimlerden İrfan Can Eğribayat takımla çalışmalara başladı.

        • 6

          2 İSİM SINIRDA

          Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ve Samet Akaydin, sarı kart sınırındaki isimler.

          Bu oyunculardan Samet Akaydin'in forma giymesi beklenmezken Sofyan Amrabat, kart görmesi durumunda Atakaş Hatayspor ile oynanacak 18. hafta müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

        • 7

          İSMAİL YÜKSEK DALYA DEMEYE HAZIRLANIYOR

          Fenerbahçe forması altında bugüne kadar 99 resmi maçta oynayan milli futbolcu İsmail Yüksek, ikas Eyüpspor karşısında süre bulursa dalya diyecek.

          RAMS Başakşehir maçında süre bulamayan İsmail Yüksek, sarı-lacivertli takımın 2024 yılındaki son karşılaşmasında forma giymesi durumunda, Fenerbahçe'deki 100. resmi maçında boy gösterecek.

        • 8

          İşte Jose Mourinho'nun Eyüpspor karşısındaki muhtemel 11'i:

        • 9

          İrfan Can Eğribayat

        • 10

          Djiku

        • 11

          Kostic

        • 12

          Çağlar Söyüncü

        • 13

          Osayi Samuel

        • 14

          Amrabat

        • 15

          Fred

        • 16

          Szymanski

        • 17

          Dusan Tadic

        • 18

          Saint-Maximin

        • 19

          En-Nesyri

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