Bir ayda 4 bisiklet çaldı; 'Ulaşım ihtiyacımı karşılıyorum' dedi
Adana'da bir ayda 4 bisiklet çalınınca inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını mercek altına alan polis ekipleri 46 yaşındaki Okan Y.'yi gözaltına aldı. Okan Y. "Ulaşım ihtiyacımı karşılıyorum" diye kendini savundu
Adana'da 1 ayda 4 bisiklet çalan Okan Y. (46), güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı. İfadesinde, "Ulaşım ihtiyacımı çaldığım bisikletlerle karşılıyorum" diyen Okan Y., tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 1 ayda yaşanan 4 ayrı bisiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
6'NCI KATTAN ÇALDI
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Okan Y. olduğunu tespit etti. 5 ayrı 'Hırsızlık' suçundan daha arandığı belirlenen Okan Y.'nin, 30 Kasım'da Pınar Mahallesi'ndeki bir apartmana poşetteki demir kesme makası ile girip, A.A.'nın 6'ncı kat merdiven korkuluğuna bağladığı kilidi keserek bisiklet çaldığı tespit edildi.
O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Okan Y. Fatih Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında yakaladı.
"ULAŞIM İHTİYACIMI KARŞILIYORUM"
Emniyete götürülen ve bisikletleri sattığı belirlenen Okan Y., ifadesinde, "Herhangi bir aracım yok. Ulaşım ihtiyacımı çaldığım bisikletlerle karşılıyorum" dedi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okan Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.