Okan Buruk transfere değil maça odaklı!
Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray'da transfer gündemi yaşanırken Okan Buruk saha içine odaklandı
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Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor’a konuk olacak Galatasaray’da gündem hareketli. Sarı-kırmızılıların profesyonelleri ve idarecileri transfer dönemi yaklaştıkça olası takviyeler üzerinde yoğun mesai harcıyor.
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Ancak teknik direktör Okan Buruk, takımını kritik deplasman mücadelesine hazırlamaya odaklanmış durumda. Buruk, antrenmanlarda oyuncularıyla birebir ilgilenirken, Kayserispor maçının taktik planlamasını da detaylı şekilde yapıyor.
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Galatasaray’da transfer çalışmalarının saha içindeki konsantrasyonu etkilememesi için teknik heyetin yoğun mesai harcadığı öğrenildi.
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Stoper, kanat ve orta saha transferine öncelik veren sarı-kırmızılılarda hareketlilik devre arasıyla birlikte artacak.
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Stoper için Fransa'ya yoğunlaşan sarı-kırmızılılar PSG ile Milan Skriniar'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için görüşüyor.
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Yıllık 6 milyon Euro'nun biraz üzerinde kazanan Skriniar'ın ikinci yarıdaki ücretinin paylaşımı konusunda müzakereler devam ediyor.
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Sarı-kırmızılılar ayrıca Becir Omeragic, Arouna Sangante ve Kevin Danso'yla da ilgileniyor.
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