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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor? İstanbul da listeye girdi - İş-Yaşam Haberleri

        Dünyada en çok milyarder hangi şehirlerde yaşıyor?

        Araştırma şirketi Altrata 2024 Milyarder Araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Buna göre dünyadaki dolar milyarderi sayısında geçen yıl sonu itibarıyla yıllık yüzde 4 artış yaşandı. Milyarder sayısı 3 bin 323 kişiye ulaştı. İşte dünyada en çok milyarderin yaşandığı şehirler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 10:19 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:20
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        • 1

          1- New York

          Milyarder sayısı: 144

          Yıllık değişim: +9

        • 2

          2- Hong Kong

          Milyarder sayısı: 107

          Yıllık değişim: -5

        • 3

          3- San Francisco

          Milyarder sayısı: 87

          Yıllık değişim: +3

        • 4

          4- Londra

          Milyarder sayısı: 78

          Yıllık değişim: +3

        • 5

          5- Moskova

          Milyarder sayısı: 77

          Yıllık değişim: +1

        • 6

          6- Los Angeles

          Milyarder sayısı: 62

          Yıllık değişim: +5

        • 7

          7- Pekin

          Milyarder sayısı: 60

          Yıllık değişim: -2

        • 8

          8- Singapur

          Milyarder sayısı: 58

          Yıllık değişim: +4

        • 9

          9- Shenzhen

          Milyarder sayısı: 41

          Yıllık değişim: -1

        • 10

          10- Mumbai

          Milyarder sayısı: 40

          Yıllık değişim: +1

        • 11

          11- Dubai

          Milyarder sayısı: 39

          Yıllık değişim: +1

        • 12

          12- Paris

          Milyarder sayısı: 34

          Yıllık değişim: +2

        • 13

          12- Sao Paulo

          Milyarder sayısı: 34

          Yıllık değişim: +1

        • 14

          12- İstanbul

          Milyarder sayısı: 34

          Yıllık değişim: +1

        • 15

          15- Hangzhou

          Milyarder sayısı: 33

          Yıllık değişim: -1

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