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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor | Son dakika haberleri

        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor

        İstanbul Eyüpsultan'da 19 yaşındaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i vahşice katleden Semih Çelik'in ailesi can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle soyadlarını değiştirmek için dava açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 11:02 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:16
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        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
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        İstanbul'da 2 genç kızı öldürdükten sonra surlardan atlayarak intihar eden saldırganın babası ve kız kardeşi, can güvenlikleri tehlikede olduğunu belirterek, soyadı değişikliği için dava açtı.

        Katil Semih Çelik / İHA
        Katil Semih Çelik / İHA

        Eyüpsultan ve Fatih'te 4 Ekim'de Ayşenur Halil (19) ile İkbal Uzuner'i (19) öldürüp Edirnekapı'da surlardan atlayarak hayatına son veren saldırgan Semih Çelik'in babası ve kız kardeşince Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, söz konusu olayın büyük bir infial oluşturduğu belirtildi.

        Öldürülen İkbal Uzuner (19) ile Ayşenur Halil (19)
        Öldürülen İkbal Uzuner (19) ile Ayşenur Halil (19)
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        Şimdiye kadar soyadlarını taşımakla ilgili sorunlarının olmadığını, ancak olaydan sonra "Çelik" soyadı nedeniyle olumsuz tepkilerle karşılaştıklarını aktaran baba ve kız kardeş, dilekçelerinde, "Bu soyadını kullanmak bizim için katlanılamaz hale geldi. Soyadımız can güvenliğimizi tehlikeye sokuyor. Kalan yaşamımızı hayati bir tehlikeyle karşılaşmadan ve halk tarafından tehdide maruz kalmadan devam ettirebilmemiz için 'Çelik' olan soyadımızın değiştirilmesini talep ediyoruz. Bu değişikliğin nüfus kayıtlarına tescil edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullanıldı.

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