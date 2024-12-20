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        Haberler Ekonomi Turizm Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı - Turizm Haberleri

        Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, kasım ayında Türkiye'ye 2 milyon 733 bin 663 yabancı turist geldiğini duyurdu. 11 ayda gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yıla göre yüzde 7,09 artarak 50 milyon 40 bin 427 oldu

        Giriş: 20.12.2024 - 11:14 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:29
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        Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı, kasım ayında Türkiye'ye 2 milyon 733 bin 663 yabancı turist geldiğini duyurdu. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre artış yüzde 8,25 arttı. 11 ayda gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yıla göre yüzde 7,09 artarak 50 milyon 40 bin 427 oldu.

        Kasım ayında gelen yabancı ziyaretçilerin 63 bin 94'ünün (yüzde 2,31) günübirlikçi olduğu belirtildi.

        En çok giriş yapılan iller sıralamasında İstanbul yüzde 51 ile zirvede yer alırken, Antalya yüzde 14,92 ile Edirne ise yüzde 11,89 ile İstanbul'u takip etti.

        1-İstanbul %51,01 (1 394 452)
        2-Antalya %14,92 (407 941)
        3-Edirne %11,89 (324 999)
        4-Artvin %4,20 (114 903)
        5-Hakkari %2,32 (63 399)

        Kasımda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 10,30 (281 bin 569) ile birinci, İran yüzde 9,47 (258 918) ile ikinci, Rusya yüzde 9,30 (254 352) ile üçüncü sırada yer aldı.

        ÜLKELER 2024 2024 MİL.PAYI %
        Almanya 281 569 10,30
        İran 258 918 9,47
        Rusya Fed. 254 352 9,30
        Bulgaristan 232 050 8,49
        İngiltere (Birleşik Krallık) 128 892 4,71
        DİĞER 1 577 882 57,72
        GENEL TOPLAM 2 733 663 100,00

        Ocak - Kasım döneminde ise en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya yüzde 13,00 (6 504 350) ile birinci, Almanya yüzde 12,72 (6 364 990) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 8,67 (4 338 859) ile üçüncü sıraya yerleşti.

        ÜLKELER 2024 2024 MİL.PAYI %
        Rusya Fed. 6 504 350 13,00
        Almanya 6 364 990 12,72
        İngiltere (Birleşik Krallık) 4 338 859 8,67
        İran 3 022 285 6,04
        Bulgaristan 2 685 311 5,37
        DİĞER 27 124 632 54,21
        GENEL TOPLAM 50 040 427 100,00
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