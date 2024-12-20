İsrail Dera kırsalında sivil halka ateş açtı

İsrail Baas Rejiminin yıkılması sonrası oluşan güç boşluğundan faydalanarak Suriye'nin güneyini işgal etmeye başladı. İlk önce Hermon Dağı'nı işgal eden İsrail Ordusu daha sonra Kuneytra İl Valiliğini ele geçirerek Dera kırsalında ilerliyor. Mariya Kasabasında bulunan Suriye halkı ise işgale karşı protestolara başladı.

İsrail Ordu güçleri ile karşı karşıya gelen halk mukavemet gösterince İsrail Ordusu halka ateş açtı.

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Açılan ateş sonucu bir Suriyeli yaralandı. Halk protesto sonrası düzenlediği basın toplatısında Şam'daki yeni hükûmete seslenerek yardım istedi. Düzenlenen protesto ve olaylar yerel basın tarafından görüntülendi. #متابعة: #كاميرا درعا 24: كلمة لأحد أبناء منطقة حوض اليرموك يندد بالتوغل الإسـ.ـرائيلي في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وتمركزه بثكنات في محيط معرية وجملة، ويناشد الحكومة السورية الجديدة بالتدخل لانقاذهم حيث يقوم جيش الاحـ.ـتلال بالتضييق عليهم في ممارسة أعمالهم. #درعا… pic.twitter.com/S5fZ3AYZ4S — Daraa 24 - 24 درعا (@Daraa24_24) December 20, 2024 İsrail diper yandan Yermuk Havzası'nı da ele geçirerek buradaki El Vahda Barajı'nın kontrolünü sağladı. Bölgedeki önemli su kaynaklarının bulunduğu bir havza olan Yermuk oldukça stratejik bir konumda bulunuyor.

İsrail Ordusu Dera kırsalındaki ilerleyişini bu hafta da sürdürdü. Birlikler; Arap el-Sudi, Şabrak ve Nefa kasabalarını ele geçirerek bölgede önemli bir merkez olan Tasil'e yaklaştı. İsrail Ordusu 2 haftadır ciddi bir engelle karşılaşmadan işgalini sürdürüyor.