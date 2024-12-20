Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferinde sıcak gelişme!
Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Anderson Talisca için geri sayıma geçti. Sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı yıldızın transferinde son aşamaya geldiği kaydedildi.
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Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar sürerken, Anderson Talisca konusunda ise sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Sarı-lacivertli kulüp, bir süredir görüşme halinde olduğu Brezilyalı futbolcunun transferinde önemli aşama kat etti.
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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da top koşturan yıldız futbolcunun sarı-lacivertli formayı giymeye çok yakın olduğu belirtildi.
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TRT Spor'un haberine göre; 30 yaşındaki Brezilyalı '10 numarayı' kiralamak için Al Nassr ile prensipte anlaşan Fenerbahçe yönetimi, Talisca'yı da maaş konusunda ikna etmeyi başardı.
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Fenerbahçe'nin ocak ayında aradaki ufak pürüzleri de giderip transferi resmen açıklaması bekleniyor.
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2016-2018 yılları arasında Beşiktaş formasını giyen ve 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Talisca, 2021 yılından bu yana ise Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyiyor.
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Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Talisca, bu sezon görev yaptığı 19 resmi maçta 8 gol kaydetti.
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MERİH DE GÜNDEMDE
10 numara sorununu Talisca ile çözmek üzere olan Fenerbahçe, bununla birlikte stopere de takviye yapmayı planlıyor.
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Stoper için ilk aday Merih Demiral... Milli stoper Merih Demiral, altyapısından çıktığı Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor ancak yıllık kazancının 12 milyon euro seviyelerinde olması sarı-lacivertliler için sorun teşkil ediyor.
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Fenerbahçe, Merih'in maaşının yarısını karşılayarak oyuncuyu 6 aylığına kiralamak istiyor. Merih'in bonservisini elinde bulunduran Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin ise bu öneriye sıcak baktığı belirtiliyor.