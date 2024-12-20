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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferinde sıcak gelişme! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferinde sıcak gelişme!

        Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Anderson Talisca için geri sayıma geçti. Sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı yıldızın transferinde son aşamaya geldiği kaydedildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 15:24 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:24
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        • 1

          Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar sürerken, Anderson Talisca konusunda ise sıcak gelişmeler yaşanıyor.

        • 2

          Sarı-lacivertli kulüp, bir süredir görüşme halinde olduğu Brezilyalı futbolcunun transferinde önemli aşama kat etti.

        • 3

          Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da top koşturan yıldız futbolcunun sarı-lacivertli formayı giymeye çok yakın olduğu belirtildi.

        • 4

          TRT Spor'un haberine göre; 30 yaşındaki Brezilyalı '10 numarayı' kiralamak için Al Nassr ile prensipte anlaşan Fenerbahçe yönetimi, Talisca'yı da maaş konusunda ikna etmeyi başardı.

        • 5

          Fenerbahçe'nin ocak ayında aradaki ufak pürüzleri de giderip transferi resmen açıklaması bekleniyor.

        • 6

          2016-2018 yılları arasında Beşiktaş formasını giyen ve 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Talisca, 2021 yılından bu yana ise Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyiyor.

        • 7

          Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Talisca, bu sezon görev yaptığı 19 resmi maçta 8 gol kaydetti.

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          MERİH DE GÜNDEMDE

          10 numara sorununu Talisca ile çözmek üzere olan Fenerbahçe, bununla birlikte stopere de takviye yapmayı planlıyor.

        • 9

          Stoper için ilk aday Merih Demiral... Milli stoper Merih Demiral, altyapısından çıktığı Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor ancak yıllık kazancının 12 milyon euro seviyelerinde olması sarı-lacivertliler için sorun teşkil ediyor.

        • 10

          Fenerbahçe, Merih'in maaşının yarısını karşılayarak oyuncuyu 6 aylığına kiralamak istiyor. Merih'in bonservisini elinde bulunduran Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin ise bu öneriye sıcak baktığı belirtiliyor.

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