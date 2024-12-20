Trump'tan AB'ye yaptırım tehdidi

Kasım'daki ABD Başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan ve bir kez daha ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Truth Social platformunda yeni dönemde AB ile ilişkilere dair ipuçları verdi.

Kendi sosyal medya platformu Truth Social'da açıklama yapan Trump "Avrupa Birliği’ne, ABD ile olan muazzam açığını, petrol ve gazımızın büyük ölçekli satın alımıyla kapatmaları gerektiğini söyledim. Aksi takdirde her şey gümrük tarifesi olacak" diye yazdı.

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Trump; Çin, Meksika ve Kanada gibi ABD'nin ticaret ortaklarına yönelik kapsamlı gümrük vergileri tehditlerini başkanlık kampanyasının önemli bir parçası haline getirmişti. ABD verilerine göre, ülkenin Avrupa Birliği ile mal ve hizmet ticaret açığı 2022 yılında 131,3 milyar dolar oldu. ABD, 2023 yılında AB ihracatının yüzde 19,7'sini oluşturdu. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.