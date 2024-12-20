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        Haberler Gündem Güncel Mersin'de gümrükteki operasyonda rüşvet tarifesi ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        Mersin'de gümrükteki operasyonda rüşvet tarifesi ortaya çıktı!

        Mersin Gümrük İdaresi'nde düzenlenen Zincir adlı operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre 114 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, iş sahiplerinin gümrük görevlilerine her işlem başına rüşvet verdikleri ve rüşvet ilişkisinin de belli bir tarifeye ve rutine bağlandığı tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 15:08 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:08
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        Mersin'de gümrükteki operasyonda rüşvet tarifesi ortaya çıktı!
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        Mersin Gümrük İdaresi'nde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik 'Zincir Operasyonu'na dair detaylara ulaşıldı.

        DHA'nın haberine göre 34'ü kamu görevlisi toplam 114 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada; iş sahiplerinin gümrük görevlilerine her işlem başına rüşvet verdikleri, rüşvet ilişkisinin de belli bir tarifeye ve rutine bağlandığı ortaya çıktı.

        HER İŞLEM BAŞINA RÜŞVER ALMIŞLAR

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Gümrük İdaresi'nde görevliler tarafından iş sahiplerinden rüşvet alındığı bilgisi sonrası harekete geçti.

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        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; şüphelilerin kimlikleri tespit edilerek teknik ve fiziki takip başlatıldı.

        'Zincir' adlı verilen 10 aylık kapsamlı çalışma sonucunda; iş sahiplerinin gümrük görevlilerine her işlem başına rüşvet verdikleri, rüşvet ilişkisinin belli bir tarifeye ve rutine bağlandığı, herhangi bir usulsüzlük olmayan işlemlerden bile sabit bir ücretin alındığı, usulsüzlük olması halindeyse işin önemine göre döviz cinsinden rüşvet alındığı belirlendi.

        YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. 34 kamu görevlisi ile gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarından oluşan toplam 114 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; rüşvetten elde edildiği değerlendirilen 128 bin 500 lira, 40 bin 355 ABD doları, 42 gram külçe altın, 18 bilezik, 1 altın kemer, 2 altın zincir kolye, 1 Reşat altını, 64 tam altın, 11 yarım altın, 63 çeyrek altın, 3 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjörler, 371 fişek, 9 lüks marka saat, uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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