Ukrayna, savaş verilerini toplayarak AI modellerini eğitiyor

Teknolojik gelişimin en çok konuşulan ve son döneme damga vuran gelişimi konumundaki yapay zeka, savaş meydanlarının da bir parçası haline dönüştü. Rusya-Ukrayna savaşında da bu teknolojinin nasıl kullanıldığı ve gelecekte ne şekilde kullanılabileceği konusunda emareler ortaya kondu.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sırasında hem Rus hem de Ukrayna tarafından savaş alanlarında kullanılan AI, özellikle görüntüleri insanlardan çok daha hızlı tarama yeteneğiyle hedefleri belirlemek için önemli bir araç oldu.

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VERİ TOPLAMA VE OCHI SİSTEMİ OCHI adlı bir Ukrayna dijital sistem kurucusu Oleksandr Dmitriev de konu ile ilgili Reuters'a verdiği demeçte, 2022'den bu yana savaş alanlarında çalışan 15 binden fazla dron ekibi tarafından toplanan 2 milyon saatlik (228 yıl) savaş videosunu topladıklarını belirtti. Dmitriev, bu görüntüleri "AI için besin" olarak tanımladı ve "Bir AI'yi eğitmek istiyorsan, ona 2 milyon saatlik veri verirsin, o da bunun üzerinden bir şeyler oluşturur" ifadelerini kullandı.

REKLAM OCHI sistemi, Ukrayna'nın savaş alanlarından gelen video akışlarını merkezi bir platformda toplayarak analiz ediyor ve askeri komutanlara savaş alanlarındaki faaliyetleri bir bütün olarak sunarak, dron ekiplerinin video görüntülerini bir ekran üzerinde birleştirmeye yardımcı oluyor. Bu görüntülerin, AI sistemlerinin çeşitli askeri operasyonlar için eğitiminde kullanılmak üzere saklandığı vurgulanıyor.

GÜNLÜK 5-6 TERABAYT VERİ Dmitriev, günlük ortalama olarak savaş alanlarından beş ila altı terabayt yeni verinin eklendiğini, bu verilerin AI sistemlerinin çeşitli askeri operasyonlarda eğitilmesine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Bu görüntü koleksiyonu, hedef belirleme, savaş taktikleri ve silah sistemlerinin etkinliğini değerlendirmek gibi çeşitli askeri operasyonlarda AI'yi eğitmek için değerli bir kaynak olacaktır.

Ukrayna ayrıca, savunma bakanlığı tarafından geliştirilen başka bir sistem olan Avengers ile de dron ve CCTV görüntüleri topluyor. Bu sistem, AI tanıma araçları kullanarak Rusya'nın yaklaşık 12.000 adet ekipmanını tespit ediyor. Ukrayna, dron sürülerini geliştirerek, bir AI sisteminden gelen komutları birbirine bağlı bir dron grubu aracılığıyla gerçekleştirmeyi deniyor.

Ukrayna'nın savaş alanlarından toplanan dron görüntüleri, AI modellerinin savaş alanlarında karar alma yeteneğini geliştirmek için büyük bir potansiyele sahip. Bu veri koleksiyonu, AI'yi hedef belirleme, savaş taktikleri ve silah sistemlerinin etkinliğini değerlendirmek gibi çeşitli askeri operasyonlarda eğitmek için kullanılacaktır. Ukrayna'nın savunma çabaları, AI teknolojilerini savaş alanlarında daha da geliştirmeye yönelik devam edecek gibi görünüyor.