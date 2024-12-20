Yağış geliyor! Pazar günü sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor

Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine girmek üzere, bu gece saatleri Aydın ve Muğla kıyılarında zayıfça başlayacak yağmur, yarın tüm kıyı Ege’de ve Akdeniz’de kuvvetlenecek. Fethiye, Antalya merkez, Manavgat, Antakya, Hatay gibi yerlerde cumartesinin kuvvetli yağışları, su baskınlarına dönüşebilir. İzmir’de cumartesi sağanak yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluşabilir.

Bu yağmurlar henüz ılık bir havada gerçekleşecek, rüzgar lodostan sıcak esiyor. İstanbul’da ve Marmara genelinde sıcaklıklar bugün 15°C’yi aşarken, pazar sabahından itibaren asıl soğuk cephe, Balkanlar rotasını takip ederek Trakya’ya ulaşıyor. Pazar günü cumartesiye göre 10°C daha düşük hissedilir, bu sıcaklık dalgalanmasına dikkat edelim sağlık koşullarımızı da etkileyecek bir hava değişimi yaklaşıyor.

Muğla, Fethiye, Antalya ve Doğu Akdeniz’deki merkezlerde ise riskli saatler yarın 11.00 ila 23.00 saatleri olarak görünüyor. Tüm kıyılarımızda (Doğu Karadeniz hariç) kuvvetli rüzgar fırtınası deniz ulaşımını olumsuz etkileyebilir.

Ankara’da cumartesi öğlen yağmur, gece saatleri yaklaşırken kar ve karla karışık yağmur bekliyoruz ama başkentte beyaz örtü görmemiz zor. Haftaya çarşambadan sonra İç Anadolu’da yeniden yağışlı günler görünüyor. Ankara’nın sisli ve puslu, hava kalitesi düşük koşulları iyileşmeye başlıyor. Konya, Eskişehir ve Nevşehir çevresinde de sisli hava sağlık ve ulaşım açısından risk oluşturuyor. Bu pazardan itibaren Doğu Anadolu’da 5-6 merkezde kar yağışları etkili olacak fakat bu kez tüm bölge genelinde kar beklemiyoruz.

Yine de şehirler arası yollarda soğuk hava nedeniyle hafif buzlanma olur, doğunun yükseltisi 1500 metre ve yukarıda olan yerleşim yerlerinde pazar ve pazartesi yollara dikkat etmekte yarar var.

Bu Aralık ayında yağışları benzer sistemlerle alıyoruz. İtalya-Yunanistan çevresinde gelişen alçak basınçlar Akdeniz’den havamıza su buharı taşıyor. Lodostan rüzgar, yükselen sıcaklıklar ve güneşli birkaç gün, ardından karayelden kuvvetlice inen soğuk cephe ve yağışlar…Bu durum suya muhtaç durumdaki barajlar ve göller için oldukça iyi. Fakat İstanbul’da kar yağışı için henüz haber yok, belki acele etmeye gerek de yok. Meteorolojik kış ülkemizde yeni başlıyor. Bugüne kadar yediğimiz soğuklar ise bir kısa fragman gibi görünüyor. Türkiye’de ortalamalarda geçen bir kış bile batı kıyılara bir kez kar getirir. Ocak ayını birlikte bekleyip, sağlıkla görelim.