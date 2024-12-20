Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmayı duyurmayı engelleyen ihtilaf noktalarının detayları

Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir değişimi için Hamas ile İsrail arasında devam eden müzakereler hakkında bilgi sahibi kaynaklar, anlaşmanın duyurulmasını engelleyen ihtilaf noktalarını açıkladı. Habertürk’e konuşan kaynaklar, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns’ün Katar’ın başkenti Doha’ya yaptığı ziyaretin, taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek ve müzakerelerde ilerleme sağlamak için gerçekleştirildiğini belirtti.

REKLAM advertisement1 Habertürk’ün edindiği bilgilere göre, ihtilaf noktalarının başında Hamas’ın anlaşmanın üçüncü aşamasının tamamlanmasıyla birlikte “savaşın sona erdiği” ifadesinin açık bir şekilde yer almasını talep etmesi geliyor. Ancak İsrail tarafı, bu ifadeyi kabul etmeyerek “askeri operasyonun sona ermesi” ifadesini önerdi. Hamas ise bu öneriyi reddetti. REKLAM Esir Listesi ve İsrail’in Veto Talebi

Habertürk’ün ulaştığı bilgilere göre, Hamas’ın sunduğu yüksek cezalı esirler listesi (250 isim) üzerinde İsrail tarafının veto hakkı talep etmesi de bir diğer anlaşmazlık konusu. İsrail heyeti, listeden 70 esirin serbest bırakılmasına gerekçe göstermeden itiraz etme ve bu durumun anlaşmanın çökmesine veya Hamas’ın geri çekilmesine neden olmaması gerektiğini şart koştu. Hamas bu sayıyı reddederken, müzakerelere katılan Amerikan teknik heyeti bu sayının 50’ye düşürülmesini önerdi. Ancak bu konuda henüz bir uzlaşı sağlanamadı. Habertürk, bu listedeki isimlerin serbest bırakılmalarının ardından işgal altındaki topraklardan sınır dışı edilmesi önerisinin ağır bastığını öğrendi.

İsrail’in Çekilmesi ve Gazze’de Hareket Serbestliği Kaynaklara göre, Hamas ve İsrail hükümeti, İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı’ndan tamamen çekilmesi konusunda anlaşmaya varmış olsalar da, İsrail’in bazı noktalarda asker bırakma isteği üzerine anlaşmazlık sürüyor. Bu noktalar arasında bazı şehir merkezleri ve Salahaddin ekseni (Filadelfi yolu) yer alıyor. İsrail, şehir merkezlerinden çekilmeye başlamayı kabul etmiş olsa da, bazı bölgeler hâlâ tartışma konusu.

REKLAM Ayrıca, Gazze Şeridi’nin kuzeyi ile güneyi arasındaki hareket özgürlüğü konusunda da taraflar arasında görüş ayrılıkları bulunuyor. İsrail müzakere heyeti, kuzeyden güneye tam serbest geçişe izin verileceğini belirtirken, güneyden kuzeye geçişlere kısıtlama ve kontrol uygulama konusundaki ısrarını sürdürüyor. Hamas ise her iki yönde tam hareket özgürlüğü talep ediyor.

ABD’nin Baskıları ve Anlaşmaya Yaklaşan Taraflar Bir Mısırlı kaynak, bu ihtilafların, geçen yılki ilk ateşkesin ardından başlayan müzakerelerin farklı turlarında ortaya çıkan anlaşmazlıklar arasında en az sorun teşkil eden konular olduğunu ifade etti. Aynı zamanda, Hamas liderliği ve arabulucuların, mevcut ve seçilmiş ABD yönetimlerinden gelen ciddi baskıları hissettiklerini söyledi.

Kaynak, arabulucular ve Hamas liderliğinin, Washington’un Tel Aviv’e ciddi bir şekilde baskı yaptığını ilk kez hissettiğini ve bu baskının iki tarafa da yöneldiğini belirtti. Önceki dönemlerin aksine, ABD’nin yalnızca bir tarafa baskı yapmadığını vurguladı. Bu durumun, yıl sonuna kadar bir anlaşmaya varılmasını daha olası hale getirdiğini kaydetti. Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir